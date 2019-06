Il discorso di Amanda Knox a Modena 12 anni dopo la morte di Meredith Kercher

agi

(Di sabato 15 giugno 2019) E' commossa, intimorita e non trattiene le lacrime: l'esordio di Amanda Knox, prima condannata poi assolta in via definitiva per il delitto di Perugia, ritornata in Italia, arriva con voce tremante: "Temo mi mancherà il coraggio", "ho paura di nuove accuse, di essere incastrata e derisa". Ma poi le sue parole 'tagliano' l'aria nel silenzio della platea. E i media sono sul banco degli imputati, 'colpevoli' di aver "contaminato l'inchiesta" o "corrotto" la giuria dipingendola come una "psicopatica" o "una drogata puttana", distorcendo la realtà spesso per incassare gli "introiti" da una storia sensazionalistica. Una "colpevole fino a prova contraria" vittima di "speculazioni sfrenate" e di "fantasie da tabloid".duri in prigione ("un ambiente malsano e imprevedibile"), tanto da pensare anche al suicidio. La 31enne di Seattle ribadisce ...

stanzaselvaggia : Amanda Knox in diretta su @SkyTG24 sta facendo un discorso potentissimo sulla morsa della giustizia e dei media. Su… - giornalettismo : Il discorso fortissimo di #AmandaKnox dal palco del Festival della Giustizia Penale di #Modena: 'Mi hanno accusato,… - MichelMauriello : RT @stanzaselvaggia: Amanda Knox in diretta su @SkyTG24 sta facendo un discorso potentissimo sulla morsa della giustizia e dei media. Sulle… -