I libri che vi porteranno sulla Luna 50 anni dopo lo sbarco

agi

(Di sabato 15 giugno 2019) Nel cinquantesimoversario della missione spaziale Apollo 11, che il 20 luglio 1969 portò per la prima volta gli uomini, sugli scaffali delle librerie atterrano numerosi volumi contenenti storie a tematicare.scientifici, saggi, romanzi, raccolte di racconti e fumetti, ce n'è per tutti i gusti e tutte le fasce di età per celebrare un momento storico della storia dell'umanità. Per gli appassionati e i curiosi sulle tracce di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins una selezione di opere da inserire nella vostra biblioteca personale e portare con voi in vacanza.di divulgazione scientifica Tra le nuove proposte più stimolanti per un viaggio, “Conquistati dalla. Storia di un'attrazione senza tempo” di Patrizia Caraveo, nella collana Scienza e Idee della Raffaello Cortina Editore. “ci siamo stati, poi l'abbiamo abbandonata, ...

AndreaMarcolong : Quel poco che so del greco, lo devo a Maria Grazia Ciani, che nel silenzio è sempre la mentore dei miei libri -stor… - Capezzone : Oggi su @laveritaweb. Ritratto di #BorisJohnson @borisjohnson come l’Inviato Unico e l’Esperto Collettivo NON ve lo… - lucavianello_ : Che degrado le storie “dove vorrei essere” con foto al mare e “dove sono” con foto dei libri. -