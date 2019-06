Hysaj e Koulibaly nella lista della spesa di Sarri per la Juve

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) Sembra oramai chiusa la fase più difficile delle trattative trantus e Chelsea e tutto dovrebbe essere in discesa per portare a Torino il tecnico toscano. Le priorità adesso, con quasi 15 giorni di ritardo, sono quelle di preparare la squadra per la prima stagione di. Allenatore e dirigenza bianconera sono già al lavoro. Secondo quanto riporta TuttoSportha le idee chiare e ha chiesto che Miralem Pjanic venga confermato, gli piacerebbe avere anche una mezzala in grado di staccarsi e fare il trequartista. Pogba potrebbe essere la soluzione, ma l’affare non è semplice.lungadi Maurizio ci sono anche Elseide soprattutto Kalidou. Manon bada a spesee avrebbe fatto anche i nomi di Pepe Reina, oltre a Trippier ed Icardi che sono stati recentemente accostati anche al Napoli. L'articolo...

