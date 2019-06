Huawei prova a mettere fine alle voci infondate che girano sul suo conto

Bruciamo le tappe con Huawei P30 Pro TIM e Vodafone : consigli per provare subito la B153 : Davvero ricco di spunti interessanti il nuovo aggiornamento B153 per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P30 Pro, come del resto avrete avuto modo di notare attraverso il nostro ultimo articolo di qualche giorno fa. Un contributo significativo soprattutto per gli utenti che apprezzano la fotocamera del device, considerando l'introduzione della funzione tramite la quale potremo suddividere lo schermo in due blocchi al momento della ...