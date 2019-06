Hong Kong | sospesa la legge sull' estradizione ...

Hong Kong - dopo le protese arriva l’annuncio della governatrice Lam : “Sospesa la legge sulle estradizioni” : dopo giorni di proteste e violenti scontri di piazza, Hong Kong fa marcia indietro e annuncia la sospensione della nuova controversa legge sull’estradizione in Cina che, secondo gli oppositori, metterà i cittadini del Paese in balia di un sistema giudiziario cinese opaco e politicizzato. L’annuncio è arrivato alle tre del pomeriggio di sabato (ora locale): dopo una riunione con i suoi consiglieri, la governatrice Carrie Lam è ...

A Hong Kong hanno vinto i manifestanti : Dopo l'ennesima giornata di grandi manifestazioni il governo ha accantonato il discusso emendamento sull'estradizione, perlomeno per ora

Cina : Usa non intervengano su Hong Kong : 0.00 La Cina contesta agli Usa le interferenze su Hong Kong. Il vice ministro degli Esteri ha convocato il numero due dell'ambasciata americana a Pechino per una "protesta formale" in risposta a commenti ed azioni arrivati dagli Stati Uniti sull'ex colonia,dove è in discussione la legge sulle estradizioni. "Hong Kong è un'amministrazione speciale della Cina e gli affari di Hong Kong sono semplicemente una questione interna e a nessuna forza ...

L'attacco hacker a Telegram è riconducibile alle proteste di Hong Kong - dice Durov : La popolare app di messaggistica Telegram denuncia di aver subito un attacco informatico mirato a sospenderne il servizio, ricollegandolo ai recenti scontri che si stanno verificando a Hong Kong. Secondo quanto riporta l'account Twitter della società russa, dietro al tentativo di sabotaggio ci sarebbe il governo cinese, accusato di aver compiuto degli attacchi Distributed Denial of Service (DDoS), che prevedono l'invio simultaneo di centinaia di ...

Hong Kong - gli scontri rischiano di complicare la contesa tra Usa e Cina : di Roberto Iannuzzi* A partire dal 9 giugno scorso, centinaia di migliaia di cittadini di Hong Kong sono scesi in piazza per manifestare contro un disegno di legge che permetterebbe l’estradizione dei sospetti criminali dalla città verso la Cina continentale. Ciò che i dimostranti temono è che la legge consenta al governo cinese di far estradare anche i numerosi dissidenti politici residenti nella città. Dopo un avvio pacifico, le proteste sono ...

La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le proteste contro l’emendamento sull’estradizione : La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le proteste contro il criticatissimo emendamento sull’estradizione che Carrie Lam, governatrice della città cinese semi-autonoma, vorrebbe introdurre per consentire l’estradizione nella Cina continentale per alcuni reati. Le accuse nei confronti

Telegram ha registrato attacchi dalla Cina durante le proteste di Hong Kong : (foto: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images) Poche ore fa l’app di messaggistica Telegram, che i residenti di Hong Kong avevano utilizzato per organizzare le proteste contro la nuova legge sull’estradizione sfuggendo alla sorveglianza di Pechino (i messaggi della popolare applicazione sono criptati e possono distruggersi), è stata presa di mira da alcuni cyber criminali e ha smesso di funzionare. Pavel Durov, l’imprenditore russo ...

Hong Kong - il Parlamento sospende i lavori sulla legge per l’estradizione in Cina. Scontri violenti : 72 feriti - due gravi : Dopo il quarto giorno di violente proteste a Hong Kong e l’invasione del Parlamento da parte dei manifestanti, l’assemblea ha deciso di sospendere i lavori sulla controversa legge sulle estradizioni verso la Cina. Le autorità hanno annunciato la chiusura di tutti gli uffici governativi situati nel distretto finanziario. Gli Scontri tra cittadini e polizia hanno causato mercoledì 72 feriti, di un’età compresa tra i 15 e i 66 ...

Taiwan segue preoccupata quello che sta succedendo a Hong Kong : Con la durezza nei confronti di Hong Kong Pechino sta compromettendo la sua politica verso Taiwan. Leggi

CAOS Hong KONG/ Ecco perché una legge antistupro fa tremare la Cina : Tensione crescente a HONG KONG, con scontri violenti tra polizia e manifestanti, per la legge cinese riguardante l'estradizione. Ecco cosa teme Pechino

Hong Kong resta sospesa. Dopo gli scontri - il Parlamento blocca i lavori : L’Assemblea legislativa di Hong Kong ha deciso di sospendere i lavori Dopo le violente proteste di ieri che hanno scatenato scontri tra manifestanti e polizia nel cuore dell’ex colonia britannica, intorno alla sede del Parlamento. È quanto riportano i media locali a conclusione di una mattinata caratterizzata da segnali contrastanti.La contestata riforma dell’estradizione, che consentirebbe la consegna di sospetti e ...

Ancora rinviato il dibattito sull’estradizione - a Hong Kong i manifestanti esultano : A Hong Kong i manifestanti incassano un’altra vittoria. Per il secondo giorno consecutivo è stato rinviato l’esame del controverso provvedimento di legge che riforma l’estradizione nell’ex colonia britannica, consentendo la consegna di sospetti e ricercati anche verso la Cina. La sede del Consiglio legislativo di Hong Kong è rimasta chiusa per le p...