“Ho deciso” Giovanni Ciacci | la scelta lascia i fan senza parole | l’annuncio ufficiale

caffeinamagazine

(Di sabato 15 giugno 2019) Dopo sei anni al servizio dei tutorial, dei cambi look e delle rubriche di moda e gossip,ha preso una decisione drastica. La sua carriera è stata costellata da successi, ma è diventato famoso al pubblico televisivo grazie alla sua rubrica di stile a ”Detto Fatto”, il programma del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso settembre ha raccolto il testimone da Caterina Balivo. Costumista, curatore di immagine ed esperto di look,lavora principalmente in televisione. Il suo esordio avviene grazie a Valeria Marini, da lui chiamata La Divinissima, quandocura la sua immagine durante lo show Saluti e baci della compagnia del Bagaglino. Successivamente lavora come stylist con fotografi e registi molto famosi, tra cui Bigas Luna, Helmut Newthon Giorgio Albertazzi e Gianpaolo Barbieri, e come curatore di immagine di molti ...

bobogiac : Ho deciso di sospendere lo sciopero della fame, in attesa del voto definitivo sul decreto crescita. Devo ringraziar… - imDavidePeretti : Alla fine ho deciso di non portare Oliver al #Torinopride dopo aver letto un articolo condiviso dall’organizzazione… - namggiee : RT @ilary_who: Io ho deciso di disconoscere i Namseok. Non si può ragazzi, NON SI PUÒ. #5THMUSTER #BTS5THMUSTER -