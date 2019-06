Guardiola Juventus | clamorosa dichiarazione | “Pep è sempre più vicino”

Guardiola allenatore Juventus?/ Ravezzani sicuro "C'è l'accordo - arriverà fra 2 anni" : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? I rumors sul tecnico catalano non si placano: in un mese ne abbiamo sentite di ogni

Guardiola allenatore Juventus?/ Guelpa : "Pep è il vero obiettivo" : Guardiola prossimo allenatore della Juventus? Secondo Luca Momblano il tecnico catalano è ancora in vantaggio rispetto a Sarri

Juventus - Sarri sarebbe ad un passo : ironia inglese sul 'mancato' bianconero Guardiola : Questione di giorni, forse di poche ore. Maurizio Sarri è ad un passo dalla panchina della Juventus. Dunque il 'giallo dell'estate' si sta finalmente risolvendo: salvo sorprese dell'ultima ora, sarà l'ex tecnico del Napoli a guidare i bianconeri nella prossima stagione. Sui tabloid inglesi, intanto, si fa ironia sul mancato accordo (o trattativa?) tra la Juventus e Pep Guardiola, accordo molto chiacchierato sul web e sui social in queste ...

Allenatore Juventus - il messaggio in italiano di Guardiola : “forse ci vediamo presto” [VIDEO] : Allenatore Juventus – La Juventus deve ancora risolvere la situazione legata al nome del prossimo Allenatore, si cerca il sostituto del tecnico Massimiliano Allegri. Continuano a circolare voci riguardanti Pep Guardiola, ad infiammare i tifosi bianconeri un video-messaggio in italiano dell’Allenatore spagnolo rivolto ai ragazzi della scuola calcio BS Soccer Team Fasano, pubblicato sul profilo Facebook della squadra. ...

Pep Guardiola alla Juventus - la frase raggelante : "Se il Manchester City non mi caccia..." : Mai un allenatore è stato così cercato, mai un allenatore è stato così bramato. Pep Gaurdiola è l' oggetto del desiderio dei tifosi juventini, ma una volta per tutte i sostenitori bianconeri dovranno farsene una ragione: il tecnico spagnolo non ha nessuna intenzione di muoversi dal Manchester City.

Secondo Guelpa de 'Il Giornale' - 'per Guardiola alla Juventus siamo ai dettagli' : L'attesa principale della Juventus e dei suoi tifosi è l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. In settimana potrebbe esserci l'annuncio, con la maggior dei media sportivi che sostengono l'arrivo di Maurizio Sarri in bianconero. Come al solito non mancano altre notizie che vanno controcorrente, come quella lanciata, per l'ennesima volta, dal noto giornalista de 'Il Giornale' Luigi Guelpa. Lo stesso sostiene da diversi mesi che il vero ...

