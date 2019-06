Gruppo B | l’Argentina di Messi attesa al debutto contro la Colombia

lanotiziasportiva

(Di sabato 15 giugno 2019) Stasera a mezzanotte ora italiana, per ilB, ci sarà ilufficiale di una nobile decaduta del calcio sudamericano: l’Argentina. L’albiceleste, guidata da Leo, se la vedrà con la temibile. Paraguay-Qatar l’altro indel girone.Copa América, Argentina,, Paraguay, Qatar / Per la nazionale guidata da Scaloni non ci sarebbe potuto esserepiù insidioso vista la qualità dei giocatorini, James Rodriguez su tutti; a differenza delle precedenti manifestazioni la squadra dinon è considerata tra le favorite e forse è un bene.L’Argentina è arrivata in finale in quattro delle ultime cinque edizioni e non ha mai vinto. La pressione di essere considerata una delle favorite gli ha sempre giocato brutti scherzi. L’ultima Copa América alzata dai biancazzurri risale addirittura al 1993.Bruciano ancora le ...

Intralot_Calcio : #CopaAmerica2019 Stasera a Porto Alegre scenderanno in campo #Venezuela e #Perù che chiuderanno la prima giornata d… - CalcioArg : RT @ricardorubio44: @CBF_Futebol @fbf_oficial @SeleVinotinto @SeleccionPeru @Argentina #CopaAmérica ???? ARGENTINA ???? ?? @CalcioArg: 'L'Albic… - ricardorubio44 : @CBF_Futebol @fbf_oficial @SeleVinotinto @SeleccionPeru @Argentina #CopaAmérica ???? ARGENTINA ???? ?? @CalcioArg: 'L'A… -