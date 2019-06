Grande Fratello | hai stufato | colossale stroncatura vip al reality di Barbara d' Urso

Grande Fratello 16 : scoppia la passione tra Enrico e Audrey : Enrico e Audrey del Grande Fratello 16 stanno insieme? Ultime news Dopo Ambra e Kikò e Francesca e Gennaro sta per nascere un’altra coppia tra i concorrenti del Grande Fratello 16. È quella composta da Enrico Contarin, secondo classificato di questa edizione, e Audrey Chabloz. Tra i due è scoppiata la passione durante la festa […] L'articolo Grande Fratello 16: scoppia la passione tra Enrico e Audrey proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - a novembre con Signorini : Romina Power rifiuta : Quando torna il Grande Fratello Vip e chi lo conduce? Ultime news Manca solo l’ufficialità da parte di Mediaset ma l’affare sembra concluso: Alfonso Signorini condurrà la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista passerà dal ruolo di opinionista a quello di conduttore, dopo l’addio di Ilary Blasi, propensa ad intraprendere nuove strade lavorative. […] L'articolo Grande Fratello Vip, a novembre con Signorini: ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro "coppia più brutta dell'estate". Umiliati fuori dalla casa : "La coppia più brutta dell'estate". Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono stati molto chiacchierati nella casa del Grande Fratello, ma ora rimangono vittime del fuoco (poco) amico di una loro ex inquilina. Mila Suarez, la marocchina "Belen di Parma", ha avuto costanti litigi con la nipotina del g

Grande Fratello - Taylor Mega e la bomba intima : "Non sono lesbica - ma tante esperienze con le donne" : "Non sono lesbica, ma...". Taylor Mega stupisce i follower su Instagram parlando delle proprie esperienze intime sotto le lenzuola. "Ho avuto molte esperienze con donne", ha spiegato l'influencer entrata per due settimane nella casa del Grande Fratello come "disturbatrice", creando un forte legame c

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni - la verità sulla prima notte insieme dopo il Grande Fratello : All’interno della casa del Grande Fratello 2019 hanno vissuto un flirt tra alti e bassi, e spesso Martina Nasoni (la vincitrice della sedicesima edizione del reality) si è sentita dire da Daniele Dal Moro che probabilmente lei voleva qualcosa di più rispetto a ciò che lui era disposto a darle, ma ora che sono usciti dalla casa la loro intesa sembra continuare. I due infatti hanno trascorso la prima notte fuori dal reality in compagnia ...

Grande Fratello 16 - Erica e Gaetano si sono lasciati? : Si è appena chiuso il sipario su questa sedicesima edizione del Grande Fratello, che ha incoronato come vincitrice la ragazza dal cuore di latta Martina Nasoni. In questi mesi sono nati anche degli amori, tra cui quello tra Francesca De André e Gennaro Lilio.Ma la nipote di Faber e il campano non sono stati gli unici ad appassionare i telespettatori: nella casa è nato anche qualcosa tra Erica e Gaetano. I fan della coppia si sono subito ...

Grande Fratello Vip - Romina Power e il secco no ad Alfonso Signorini : "Non è nelle mie corde" : Si aggiungono dettagli sulla prossima, rivoluzionaria, edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Certa, ormai, la promozione di Alfonso Signorini in veste di conduttore al posto di Ilary Blasi (seppur non confermato ufficialmente da Mediaset). E ora, sulla vicenda, arrivano ulteriori ind

Grande Fratello - "hanno dormito insieme?". Scatto (molto sospetto) nella notte durante il party nella villa : È andata in scena a villa Appia Antica la festa per i concorrenti del Grande Fratello, sotto lo sguardo "vigile" di Barbara D'Urso. Grande divertimento e freni sbrigliati, a giudicare da qualche foto apparsa sui social. Grande protagonista Martina Nasoni, la "ragazza col cuore di latta" vincitrice l

Ilona Staller nel cast del Grande Fratello Vip? “Sono in trattativa” : GF Vip 4, cast: ci sarà Ilona Staller? Parla lei Ilona Staller è tornata in Tv alcune settimane fa a Live. E in questa circostanza l’ex attrice di film per adulti ha fatto molto discutere per alcune sue clamorose rivelazioni. Ma forse i telespettatori rivedranno presto Cicciolina anche in un altro programma. Difatti quest’ultima, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha confessato di essere in trattativa per entrare ...