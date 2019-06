Google Stadia e Project xCloud non influenzeranno il mercato nel 2019

Google Stadia : in arrivo abbonamenti dedicati ai giochi di specifici publisher : All'inizio della settimana scorsa, Google ha svelato tutti i dettagli riguardanti Stadia, il servizio in streaming che permette, attraverso un abbonamento mensile, di poter giocare ad una serie di titoli.Sembra però che Google abbia un altro asso nella manica: come riporta Rock Paper Shotgun, Phil Harrison,parlando con Geoff Keighley durante lo show E3 Live su YouTube, ha svelato che Stadia si arricchirà con una serie di abbonamenti per specifi ...

Prezzo - giochi e connessione : tutte le caratteristiche di Google Stadia : Un abbonamento da 9,99 euro al mese, un ampio catalogo di giochi a cui attingere, quattordici paesi in cui sarà disponibile a partire da novembre, tra cui è inclusa anche l'Italia. Dopo l'annuncio dello scorso marzo, Google ha finalmente svelato i piani per Stadia, la sua piattaforma dedicata al gaming in streaming che potrebbe rivoluzionare il mondo dei videogiochi mettendo la parola fine all'era delle console casalinga. Le tante novità ...

Marvel's Avengers sarà disponibile anche su Google Stadia : Marvel's Avengers, il nuovo titolo in produzione presso gli studi di Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix, arriverà su Google Stadia, oltre che su PS4, Xbox One e PC.Come riporta Dualshockers, la conferma è arrivata dal gigantesco manifesto esposto all'esterno dell'ala ovest del Convention Center di Los Angeles che ospita l'E3 2019, come potrete vedere nel tweet di seguito. Purtroppo tra le piattaforme menzionate nel cartellone manca ...

Google Stadia vs Project xCloud : L’E3 2019 è ormai alle porte e anche quest’anno non mancano rumors e aspettative in merito alle presentazioni delle varie software-house. Ma in questa edizione in particolare, si parlerà anche di streaming. In merito a questo e prima ancora che la fiera cominci, sappiamo già che domani 6 giugno, ci sarà la conferenza Google che fornirà nuove ed importanti informazioni in merito a Google Stadia. Dall’altro lato invece c’è ...

Google Stadia : i dettagli su connessione e consumi : In un report di PC Gamer emergono i dettagli sui consumi di Google Stadia durante una possibile campagna di cloud gaming. connessione: limiti e consumi Il primo punto da trattare nell’analisi di Google Stadia è la qualità di gioco desiderata. Considerando tre fasce di gioco che coprono: • Qualità alta – 4K/60fps per avere il massimo della fluidità e della definizione sui vostri titoli. Necessita di una velocità di connessione di almeno ...

Google Stadia - il nuovo pilastro del gaming tra dubbi e speranze - articolo : Google Stadia ha suscitato in molti le stesse, contrastanti emozioni tipiche di un primo appuntamento con una persona conosciuta a distanza: ci si domanda se si possa essere all'altezza delle aspettative, se l'altra persona abbia intenzioni serie, se i rispettivi stili di vita possano essere compatibili e, soprattutto, se chi stiamo andando a incontrare sia la giovane sorridente in primo piano con gli occhiali da sole e il cappello di paglia e ...

Google Stadia non sarà la fine delle console - vi spiego il perché : Google Stadia, la rivoluzionaria piattaforma di streaming di videogiochi, è stata additata come ciò che segnerà la fine delle console. Secondo me invece le cose andranno diversamente, vi spiego il perché. L'articolo Google Stadia non sarà la fine delle console, vi spiego il perché proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : nel corso dell'E3 2019 e della Gamescom saranno annunciati altri giochi : Durante l'evento Google Stadia Connect, la compagnia ha annunciato 30 titoli per il servizio di streaming, tra cui Borderlands 3, Assassin's Creed Odyssey, Baldur's Gate 3, Metro Exodus e Wolfenstein: Youngblood. Hanno annunciato 30 titoli in tutto e hanno rivelato partnership con altri studi, come Rockstar Games, che non ha però svelato quali dei suoi titoli arriverà sulla piattaforma.Sembra che la prossima ondata di annunci di giochi per ...

Google Stadia : lo streaming in 4K utilizzerà fino a 1 TB di dati per 65 ore di gioco : Con la rivelazione di alcune delle principali caratteristiche e requisiti di Google Stadia, ora abbiamo finalmente delle risposte a molte domande. Ma ci sono ancora quesiti sui sullo streaming e in particolare sui bitrate video.Google afferma che può fornire uno streaming in 4K a 60 fps con un bitrate di 35 Mbps. Questa è la fascia più alta dei requisiti di streaming, mentre 1080p a 60fps riduce la larghezza di banda a 20 Mbps e 720p a 60 fps ...

Stadia - il servizio per i videogiochi in streaming di Google - sarà disponibile da novembre : Stadia, il nuovo servizio per i videogiochi in streaming di Google, sarà disponibile a partire dal prossimo novembre. Il sistema consente di giocare a videogiochi che solitamente richiedono una console, o un computer molto potente, attraverso Internet: le elaborazioni sono

Anche Rockstar Games supporterà Google Stadia : Google ha finalmente rivelato molte più informazioni sul suo prossimo servizio di streaming Stadia, tra cui una data di uscita, prezzo e ulteriori piani di lancio. Tra i dettagli c'è un elenco di sviluppatori di giochi e publisher che supporteranno Stadia, come Bethesda, Square Enix e Ubisoft. Un nome particolarmente accattivante nella lista degli sviluppatori è quello di Rockstar Games, segnala Gamespot.A differenza della maggior parte degli ...

Google Stadia ai blocchi di partenza - acquisto da fare o meglio aspettare? : Era senza dubbio uno dei momenti in assoluto più attesi da parte dell'intera industria videoludica quello della presentazione di Google Stadia, la nuova piattaforma del colosso statunitense che ha preso l'importante decisione di lanciarsi nel mondo dei videogiochi. Un esordio che chiaramente non ha mancato di suscitare la preoccupazione dei grandi produttori mondiali, con Sony e Microsoft che hanno da subito preparato le proprie personali ...

Stadia : Google vi propone un test per vedere se la vostra connessione sarà compatibile con la nuova piattaforma : Google Stadia è la nuova piattaforma pensata per il gaming in streaming proposta da Google ed ovviamente avere una buona connessione è un requisito fondamentale per poter utilizzare Stadia che, secondo Google andrà a rivoluzionare il concetto di gaming.Come possiamo vedere sul sito ufficiale di Stadia, Google propone un semplice test con cui i potenziali giocatori potranno sapere se le loro linee saranno all'altezza della piattaforma. Durante ...

Google Stadia ufficiale : ecco prezzi - giochi - date - dispositivi supportati e requisiti per l’Italia : Durante l'evento Stadia Connect di oggi, Google sta rivelando le risposte riguardo a prezzi, giochi e informazioni sul lancio di Google Stadia. L'articolo Google Stadia ufficiale: ecco prezzi, giochi, date, dispositivi supportati e requisiti per l’Italia proviene da TuttoAndroid.