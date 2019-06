Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Google Voice continua ad aggiornarsi e a migliorare - con sempre nuove funzioni : Con l'ultima versione dell'applicazione Android di Google Voice tornano alcune feature rimosse dagli sviluppatori alla fine dello scorso anno. Ecco quali

Tempo di miglioramenti per le Google Pixel Buds con il nuovo aggiornamento del firmware : Le cuffie wireless Google Pixel Buds ricevono un nuovo aggiornamento del firmware che porta alcuni miglioramenti: ecco quali sono le novità della versione 2.2185.230.

Google aggiorna l'interfaccia di Crowdsource e ne migliora alcune funzionalità : L'app Crowdsource offre agli utenti la possibilità di aiutare Google a migliorare i suoi prodotti e ha ricevuto a febbraio la revisione con il Material Theme. Un aggiornamento alla versione 1.2 sta ora raggiungendo il Play Store il quale introduce una nuova icona e migliora l'interfaccia del'applicazione.

L'app Google si aggiorna alla versione 10.0 con alcune novità : ecco cosa cambia : L'applicazione Google è stata aggiornata alla versione 10.0 per i beta tester con alcune novità scoperte tra le righe del codice sorgente.

Google Lens riceve un corposo aggiornamento che aggiunge tante nuove funzionalità : Google Lens sta ricevendo un corposo aggiornamento che introduce tante nuove funzionalità presentate all'I/O 2019, ecco di cosa si tratta.

Primo messaggio dopo il ban Google con Honor Play : si affacciano gli aggiornamenti di maggio : In questi mesi ha guadagnato apprezzabili quote di mercato il cosiddetto Honor Play qui in Italia, al punto che in queste ore sta facendo molto chiacchierare l'apparizione sul mercato dell'aggiornamento di maggio. Si tratta a conti fatti del Primo device abbastanza popolare in Italia e nel resto d'Europa in grado di fare questo step, con una risposta dagli elevati contenuti simbolici dopo il ban Google imposto da Trump sul fronte degli upgrade.

Google Lens si aggiorna con i filtri e un'interfaccia tutta nuova : Sta arrivando un nuovo aggiornamento per Google Lens che rinnova vari aspetti dell'interfaccia grafica e introduce fra l'altro nuovi strumenti e filtri per un'analisi più minuziosa e precisa di quello che inquadriamo.

Google rompe con Huawei : 'Stop agli aggiornamenti Android per la società cinese' : Google ha deciso di staccare la spina alla società cinese Huawei, sospendendo i servizi come gmail e simili nei dispositivi della casa madre asiatica aventi il sistema operativo Android. Lo ha fatto, seguendo le disposizioni del governo statunitense, che ha inserito in una blacklist la società cinese Huawei per motivi di sicurezza nazionale. Android di Google e altre aziende Usa interrompono i loro servizi verso Huawei

