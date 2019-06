Golfo | Donald Trump recluta i Volenterosi armati

huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) Il “missile fumante” sostengono di averlo trovato, anche producendo un video. E ora via con la una nuova “Coalizione di”, sedici anni dopo la prima: allora, nel 2003, contro Saddam Hussein. Oggi, contro il regime degli ayatollah.ha deciso affidando la costruzione della “Coalizione 2.0” a tre figure chiave della sua amministrazione: il segretario alla Difesa Patrick Shanahan, il consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton e il segretario di Stato Mike Pompeo. “Con l’ambasciatore ed il segretario di Stato Mike Pompeo siamo focalizzati per raggiungere il consenso internazionale su questo problema internazionale... Nelle ultime 24 abbiamo cercato attivamente di ottenere informazioni, condividiamo informazioni d’intelligence... Agiamo per ottenere il consenso internazionale”. Lo scorso febbraio lo ...

