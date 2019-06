oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Finisce un po’ a sorpresa ildello US, terzo Major dell’anno per la stagioneistica, a Pebble Beach. Tra i molti litiganti, a issarsi alè l’americano, che in 65 colpi riesce a mettere insieme quel -6 che gli consente di arrivare a un complessivo -9 e dunque di guardare tutti dall’alto verso il basso.vanta tre vittorie sul PGA Tour e il sesto posto al PGA Championship 2018 quale miglior risultato nei quattro tornei maggiori. E’ Justin Rose il primo inseguitore: l’inglese gira in -1 e si colloca dunque a -7 in seconda posizione, proprio davanti al sudafricano Louis Oosthuizen (-6, anche per lui -1 di giornata) e al duo composto dall’americano Aaron Wise e dal nordirlandese Rory McIlroy, entrambi a -5aver girato rispettivamente pari con il par e in -2. Sesta posizione per il quartetto ...

OA_Sport : Golf, US Open 2019: Gary Woodland balza al comando dopo il secondo giro. 19° Francesco Molinari, tagliato Renato Pa… - Interista100 : GOLF PGA EUROPEAN TOUR UOMINI 24. Us Open SECONDO GIRO 19.FRANCESCO MOLINARI -2 (68/72/ 61.RENATO PARATORE +7 (75/74)=>FUORI - Interista100 : GOLF PGA EUROPEAN TOUR UOMINI 24. Us Open PRIMO GIRO 8.FRANCESCO MOLINARI -3 (68/ 116.RENATO PARATORE +4 (75/ -