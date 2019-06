Giulia Salemi | il messaggio di mamma Fariba dopo l' addio di Francesco Monte | «Non portare

Fariba scrive a Giulia Salemi dopo la rottura con Monte : il lungo post : Fariba Tehrani, le parole per la figlia Giulia dopo la rottura con Francesco Monte: “Smettere di portare il peso dei cadaveri del passato sulla spalla” La rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte ha fatto molto rumore tra i fan. Sulla vicenda è intervenuta anche la mamma dell’ex gieffina, Fariba Tehrani. La vulcanica donna, a […] L'articolo Fariba scrive a Giulia Salemi dopo la rottura con Monte: il lungo post proviene ...

Gf Vip - Giulia Salemi non vuole parlare di Monte e i fan insorgono : "Francesco torna da lei!" : Intervistata in occasione di Pitti a Firenze, Giulia Salemi e ancora molto provata dalla rottura con Francesco Monte. Intanto i fan invitano l'ex tronista a ripensarci.

Francesco Monte - i fan furibondi per la fine della sua storia con Giulia Salemi lo minacciano di morte : Francesco Monte e Giulia Salemi si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip dove era scattato il colpo di fulmine. Una relazione che è proseguita per pochi mesi e che la scorsa settimana è giunta al capolinea, con l’annuncio di lei sul profilo Instagram a cui era seguito a stretto giro il commento dell’ex tronista: “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine“. Gli amori nati in tv, in particolar modo nei ...

Giulia Salemi non vuole parlare di Francesco Monte : Giulia Salemi ha deciso di non voler parlare ancora della rottura con Francesco Monte essendo molto provata e scossa dalla situazione. È ufficialmente finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La coppia, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha ufficializzato la rottura proprio recentemente. A decidere di chiudere pare sia stato lui che, stando a quanto emerso in seguito, avrebbe ammesso di avere dei dubbi sul ...

Giulia Salemi si rifiuta di parlare di Francesco Monte : “Non me la sento” : Giulia Salemi provata dopo la fine della relazione con Francesco Monte È ufficialmente finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La coppia, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha ufficializzato la rottura proprio recentemente. A decidere di chiudere pare sia stato lui che, stando a quanto emerso in seguito, avrebbe ammesso di avere […] L'articolo Giulia Salemi si rifiuta di parlare di Francesco Monte: “Non me ...

Francesco Monte minacciato di morte dopo la fine della storia con Giulia Salemi : Si sa che certe coppie dello spettacolo coinvolgono anche i fan che, a loro volta, incitano e sostengono l'amore con messaggi puntualmente lasciati sui profili social dei protagonisti. Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della fine della storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi a pochi mesi dal colpo di fulmine scattato nella casa del Grande Fratello VIP nell'autunno scorso. Abbiamo parlato anche delle cause che ci sarebbero dietro la ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Ecco Perchè si Sono Lasciati! : La storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è giunta al capolinea da qualche settimana. Ma Perchè i due gieffini si Sono lasciati? Svelata la verità! Francesco Monte e Giulia Salemi: un’amore nato sotto ai riflettori e terminato con una comunicazione via social. Gli spot pubblicitari però continuano a farli insieme, nonostante tutto! Francesco Monte e Giulia Salemi si Sono conosciuti all’interno della casa più spiata ...

Francesco Monte e Giulia Salemi. Lui sbotta : “Non vi vergognate?” : Giulia Salemi: Francesco Monte sbotta sui social Francesco Monte e Giulia Salemi, come tutti sapranno bene, si sono lasciati. Ma se la giovane influencer pare essere affranta, il suo ex non è sembrato esserlo più di tanto, concedendosi anche una vacanza a Ibiza. Motivo per cui è stato pesantemente criticato. E dopo tante polemiche, Francesco Monte ha rotto il silenzio, contrattaccando duramente tutti gli hater che finora l’hanno preso di ...

Francesco Monte dopo Giulia Salemi si consola con Maria Jose/ Notte di fuoco a Ibiza? : Francesco Monte, dopo la fine della storia con Giulia Salemi, si consola ad Ibiza con Maria Josè? Alberto Dandolo lancia lo scoop.

Giulia Salemi dopo l'addio a Monte si allena in palestra : Giulia Salemi e Francesco Monte dopo la rottura del loro rapporto, ricominciano le rispettive vite in direzioni opposte. La Salemi per ritemprarsi sceglie la palestra, mentre Monte decide di rilassarsi transvolando in SpagnaDal giorno che ha segnato la rottura del rapporto intimo che univa Giulia Salemi e Francesco Monte è trascorso pochissimo tempo. Da quanto trapela sembra che il distacco tra i due sia definitivo e non ricomponibile. ...

Giulia Salemi e la fine dell'amore con Francesco Monte : «Vitima dell'insonnia - torno ad allenarmi» : Dopo essersi conosciuti e innamorati all?interno della casa del Grande Fratello Vip, reality Mediaset condotto da ilary Blasi, ed aver parlato di amore e convivenza, Francesco Monte e Giulia...

Giulia Salemi e la fine dell'amore con Francesco Monte : «Vitima dell'insonnia - torno da allenarmi» : Dopo essersi conosciuti e innamorati all?interno della casa del Grande Fratello Vip, reality Mediaset condotto da ilary Blasi, ed aver parlato di amore e convivenza, Francesco Monte e Giulia...

Francesco Monte e Giulia Salemi dopo l'addio : lui vola a Ibiza - lei in palestra : Come stanno vivendo Francesco Monte e Giulia Salemi questi primi giorni da ex? Guardando i profili Instagram dei due ragazzi, è possibile vedere che lui ha deciso di lasciare l'Italia dopo la fine della sua storia d'amore: la meta scelta dal tarantino, è la gettonatissima Ibiza. L'influencer, invece, sta ricominciando da sé stessa e dalla cura del suo corpo: dopo essere stata tanto tempo a piangere per l'addio pare voluto dal tronista, oggi la ...

Giulia Salemi - “Ecco da dove ricomincio.” Intanto Monte vola lontano : Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte: “Ecco da dove ricomincio.” Intanto l’ex tronista vola lontano, i fan mormorano Poco meno di una settimana fa, come un fulmine a ciel sereno, arrivava l’annuncio della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Oggi i due stanno cercando si ricostruire un futuro su binari diversi. La […] L'articolo Giulia Salemi, “Ecco da dove ricomincio.” Intanto Monte ...