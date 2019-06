Giulia De Lellis | «State tranquilli! Io e il Dama siamo in ottimi rapporti»

Giulia De Lellis parla di Andrea Damante : “Io e il Dama siamo…” : Andrea Damante non sta soffrendo per Giulia De Lellis: la confessione di lei Giulia De Lellis ha finalmente rotto il silenzio sul gossip dell’estate, il suo presunto flirt con Andrea Iannone e la reazione di Andrea Damante. Su Instagram Stories l’influencer ha voluto rasserenare tutti confessando: “State tranquilli io e il Dama siamo in buonissimi rapporti sta bene, non è successo nulla di tutte quelle cose strane che ...

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone insieme. Leggi la reazione dell’ex Andrea Damante. (Foto) : Le anticipazioni pubblicate ieri da Gabriele Parpiglia sul flirt in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si arricchiscono oggi di ulteriori dettagli sulla coppia che, così assortita, già promette grandi spunti di... L'articolo Giulia De Lellis ed Andrea Iannone insieme. Leggi la reazione dell’ex Andrea Damante. (Foto) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Andrea Iannone pizzicato a cena con Giulia De Lellis : Da qualche giorno di parlava di un flirt tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. La coppia è stata pizzicata durante una cena in un esclusivo ristorante milanese. Al tavolo non erano soli, ma erano seduti l’uno accanto all’altra e tra loro il feeling è evidente. Le foto, pubblicate su “Instagram” da Gabriele Parpiglia, hanno scatenato i commenti dei fan della De Lellis e di Iannone tra chi spera che sia tutto vero e chi sogna ancora un ritorno di ...

Andrea Damante/ 'Giulia De Lellis? Sedotto e abbandonato - questa volta non ho colpe' : Andrea Damante torna a parlare di Giulia De Lellis dopo l'addio e l'arrivo di Andrea Iannone, ecco le sue confidenze a Spy

Giulia De Lellis smentisce gli ultimi rumors : 'Il Dama sta bene - siamo in ottimi rapporti' : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare delle dichiarazioni che ha rilasciato Andrea Damante a Spy: per la prima volta dopo mesi, il ragazzo si è sbilanciato sulla sua vita sentimentale, confermando di essere stato lasciato da Giulia De Lellis. L'influencer, però, ha deciso di usare i social network per fare un'importante precisazione a riguardo: tra lei e il tronista è tutto ok, quindi quello che scrivono molte riviste di gossip non ...

Andrea Damante parla di Giulia De Lellis e si sfoga : “Soffro” : Andrea Damante fa una confessione su Giulia De Lellis e Iannone La vita sentimentale di Giulia De Lellis sembra essere degna di una soap opera a tutti gli effetti. Colpi di scena e intrecci ingarbugliati stanno disegnando un quadro complicato che si appresta a catalizzare l’attenzione del gossip in questa estate 2019 appena iniziata. Le voci su un presunto flirt tra l’influencer e Andrea Iannone sono state lanciate di recente. Una ...

È amore fra Giulia De Lellis e Iannone? Intanto per Damante scatta la gelosia - : Carlo Lanna Non c'è ancora nessuna conferma sulla storia d'amore fra Giulia De Lellis e Iannone, Intanto spunta la gelosia di Andrea Damante Il pettegolezzo su una possibile relazione amorosa fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sta facendo il giro del web. La ex di Andrea Damante e del cantante Irama e l’ex di Belen Rodriguez sono chiusi in un rigoroso silenzio. Nessuno dei due conferma o smentisce i rumor, eppure come ha riportato ...

Andrea Damante : ‘Giulia De Lellis mi ha lasciato. Soffro ma provo a ricominciare’ : “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare“: queste sono le parole che Andrea Damante ha confidato al settimanale Spy in merito alla rottura definitiva seguita al tentativo di ritorno di fiamma dei mesi scorsi con Giulia De Lellis. La ricercatissima influencer ex Uomini e donne oggi ha trovato un nuovo amore in Andrea Iannone e parrebbe essere andata avanti, lasciando una volta per tutte dietro di sé il deejay conosciuto ...

Giulia De Lellis/ "Tra 10 anni? Moglie e mamma!" : e su Andrea Iannone... : Giulia De Lellis parla dei suoi progetti futuri e del desiderio di diventare presto Moglie e mamma: silenzio stampa su Andrea Iannone.

Soffro - ma non ho colpe! Andrea Damante sta male per Giulia De Lellis : Andrea Damante ha raccontato di essere stato lasciato da Giulia De Lellis e di aver vissuto questo abbandono in maniera difficile: "Soffro, ma non ho colpe". Questa volta, Andrea Damante è stato costretto ad ingoiare un boccone amaro e, per la prima volta, ha ammesso di soffrire per essere stato lasciato da Giulia De Lellis.-- La coppia, che si era detta addio dopo una lunga relazione nata a Uomini e Donne, si era riavvicinata negli ...

U&D - Andrea Damante su Giulia De Lellis : 'Lei mi ha lasciato - soffro molto' : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sicuramente una delle ex coppie più amate del programma televisivo Uomini e Donne. I due, dopo un riavvicinamento momentaneo, si sono definitivamente lasciati. Da qualche giorno infatti, diversi settimanali hanno ufficializzato il flirt in corso della De Lellis con il pilota Andrea Iannone. I due sono stati più volte paparazzati insieme dai giornalisti, anche se lei ha rivelato di non essere al momento ...

Giulia De Lellis si confessa a cuore aperto : sogno di maternità e nozze : Giulia De Lellis si confessa ma non rivela nulla su Iannone e Damante Che Giulia De Lellis stia riscuotendo un grande successo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, non è una novità. Giulietta infatti incassa un successo dopo l’altro, sia nella professione di influencer sia come attrice. Sta infatti girando una serie con […] L'articolo Giulia De Lellis si confessa a cuore aperto: sogno di maternità e nozze proviene da Gossip e ...

Giulia De Lellis : "Tra dieci anni mi vedo mamma - moglie" : Giulia De Lellis, negli ultimi giorni, al centro del gossip per la sua frequentazione con il pilota, Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez) ha rilasciato un'intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' per raccontare lo straordinario legame con la propria famiglia: Io a casa ho un rapporto straordinario con tutti. Ovvio, con ognuno in un modo diverso ma sono estremamente presente nelle loro vite, nonostante il lavoro mi porti a essere spesso ...

Gira le spalle e se ne va! Cecilia Rodriguez e la strana reazione a Giulia De Lellis e l'ex cognato Andrea Iannone : Cecilia Rodriguez, durante un'intervista, ha stupito per la reazione alla domanda circa la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: la sorella di Belen non ha celato il suo fastidio. Negli ultimi giorni, nel mondo del gossip tiene banco la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Anche se i due non hanno confermato in maniera diretta il loro flirt, ci sono molte foto che testimoniano il loro avvicinamento. Il pilota ...