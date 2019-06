Giro d’Italia Under23 | risultato terza tappa | Matthew Walls firma la tripletta britannica

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Si è conclusa con il terzo successo consecutivo per la Gran Bretagna ladeld’Italia2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico giovanile. Dopo la doppietta di Ethan Hayter, che ha conservato senza difficoltà la testa della classifica generale, è arrivata la vittoria in volata disul traguardo di Pescia, al termine dellapiù lunga in programma con un percorso di 177 km. Il corridore britannico, talento del ciclismo su pista che proprio in compagnia di Hayter ha vinto anche il titolo europeo U23 nella Madison lo scorso anno, ha regolato in maniera piuttosto netta l’italiano Gregorio Ferri (Zalf Euromobil Desirée Flor) e l’australiano Kaden Groves (SEG Racing Academy), rispettivamente in seconda eposizione. Nella giornata di domani sarà in programma una frazione piuttosto interessante, con cinque ...

