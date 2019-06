Giro del Delfinato – Tom Dumoulin si ritira per infortunio | a rischio il Tour de France!

sportfair

(Di sabato 15 giugno 2019) Tomsidaldel: problemi al ginocchio per il ciclista olandese che rischia di saltare ilde France Ildelha perso uno dei protagonisti più blasonati. Al via della settima e penultima tappa della corsa francese, non sarà sfuggita ai fan l’assenza di Tomche ha deciso di non presentarsi. Il 28enne olandese, ciclista del Team Sunweb, risente ancora dei postumi dell’al ginocchio sinistro occorso nella caduta della quarta tappa deld’Italia (Orbetello-Frascati), che lo ha costretto al ritiro.ha quindi rinunciato a concludere ildel, corsa importante per la preparazione alde France: ad oggi la sua presenza alla Grande Boucle è in forte dubbio.L'articolodel– Tomsiper: aildesembra essere il ...

