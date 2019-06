Giro del Belgio | quarta tappa a Campenaerts | ma Evenepoel dà spettacolo

LIVE Giro del Delfinato 2019 - Settima tappa in DIRETTA : tante salite per ribaltare la classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il risultato della tappa di ieri – La tappa di oggi, percorso e favoriti – Si ritira Tom Dumoulin Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Settima tappa del Giro del Delfinato 2019. Quella odierna molto probabilmente sarà la frazione decisiva per la corsa transalpina: l’ultima chance è quella di domani, ma le salite più importanti saranno affrontare oggi dai corridori. ...

Giro del Delfinato 2019 : Tom Dumoulin si ritira e non partirà nella settima tappa. Da lunedì lavorerà in altura : Non prosegue il Giro del Delfinato di Tom Dumoulin. Il ciclista di Maastricht ha infatti deciso di ritirarsi, un po’ per precauzione, un po’ per proseguire (da lunedì) il lavoro di preparazione al Tour de France in altura, dal Giro del Delfinato. Non lo vedremo, dunque, al via della settima tappa. Questo il commento del medico del Team Sunweb, Camiel Aldershof: “La nostra è una misura preventiva. Prima del Delfinato abbiamo ...

Settima tappa Giro del Delfinato 2019 : percorso - altimetria e favoriti : Settima tappa Giro del Delfinato 2019: percorso, altimetria e favoriti È ufficialmente tempo di Giro del Delfinato 2019. La breve corsa a tappe francese – assieme al Giro di Svizzera – è considerato l’antipasto principale in attesa della grande portata, il Tour de France. I corridori percorreranno oltre 1200 km suddivisi in otto tappe, nelle quali vi è la netta predominanza di montagne. Per i velocisti al via saranno dunque ...

Giro del Delfinato 2019 : la tappa di oggi Saint-Genix-les-Villages – Les Sept Laux-Pipay (sabato 15 giugno). Percorso - altimetria e favoriti : oggi (sabato 15 giugno) si correrà la settima tappa del Giro del Delfinato 2019, 133,5 km da Saint-Genix-les-Villages a Les Sept Laux-Pipay. Un tappone di montagna breve ma molto impegnativo, visto che i corridori dovranno affrontare tre GPM di prima categoria prima della salita finale di Hors Catégorie, in cui assisteremo allo scontro diretto tra i big. Andiamo quindi a scoprire il Percorso, i favoriti e l’altimetria della settima tappa del ...

VIDEO Alaphilippe vince la sesta tappa del Giro del Delfinato : highlights e sintesi - battuto Muehlberger per millimetri! : Julian Alaphilippe ha vinto la sesta tappa del Giro del Delfinato, il francese è andato in fuga nelle prime battute di corsa insieme a Muehlberger e a De Marchi. L’alfiere della Quick-Step Deceuninck si è giocato il successo nel finale con l’austriaco che ha lanciato lo sprint lunghissimo a 150 metri dal traguardo, Alaphilippe è poi riuscito a uscire dalla sua scia nelle ultimissime pedalate e lo ha sconfitto per questione di ...

Giro del Delfinato 2019 : Julian Alaphilippe trionfa al photofinish - terzo un ottimo De Marchi : Giornata di transizione al Giro del Delfinato 2019: oggi è andata in scena la sesta tappa, da Saint-Vulbas a Saint-Michel-de-Maurienne, frazione molto interessante con un percorso insidioso, ricco di salite, che però non ha visto il gruppo darsi battaglia. Protagonisti dunque i tre fuggitivi della prima ora: hanno preso da subito un margine cospicuo, andandosi a giocare il successo. A trionfare è stato il padrone di casa Julian Alaphilippe che ...

Giro del Delfinato – Alaphilippe si aggiudica il tappone di Saint Michel de Maurienne : Muhlberger ko al fotofinish : Che vittoria di Alaphilippe: il francese della Quick Step trionfa al fotofinish, Muhlberger beffato sul traguardo E’ andata in scena oggi la sesta tappa del Giro del Delfinato: i ciclisti hanno pedalato per 228,5 km da Saint-Vulbas de l’Ain a Saint Michel de Maurienne, in un tappone di montagna con ben 8 gpm, di cui tre di seconda categoria. Al termine della tosta frazione a regalare uno spettacolo unico sono stati Alaphilippe ...