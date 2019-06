Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto | È giunto il momento che io prenda altre

“Ho deciso”. Giovanni Ciacci - la scelta lascia i fan senza parole : l’annuncio ufficiale : Dopo sei anni al servizio dei tutorial, dei cambi look e delle rubriche di moda e gossip, Giovanni Ciacci ha preso una decisione drastica. La sua carriera è stata costellata da successi, ma è diventato famoso al pubblico televisivo grazie alla sua rubrica di stile a ”Detto Fatto”, il programma del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso settembre ha raccolto il testimone da Caterina Balivo. Costumista, curatore ...

Detto Fatto - Giovanni Ciacci lascia : "È giunto il momento che io prenda altre strade" : Dopo sei anni al servizio dei tutorial, dei cambi look e delle rubriche di moda e gossip, Giovanni Ciacci lascia la squadra di Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso settembre ha raccolto il testimone da Caterina Balivo. L'annuncio dell'addio a Detto Fatto è giunto direttamente dalla viva voce del costumista, che su Instagram ha pubblicato una fotografia che lo ritrae nello studio della ...

Giovanni Mucciaccia : "Le mani di Art Attack non erano le mie - ma so disegnare" : “Ma in Art Attack le mani di chi crea sono di Giovanni Mucciaccia?”. Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, almeno una volta vi sarete posti questa domanda. A rispondere, in un’intervista rilasciata a Radio Cusano, è lo stesso Giovanni Mucciaia, che ai microfoni del programma “Gli Acchiappafantasy” ha raccontato del suo periodo d’oro e del declino, a suo parere, registrato dai ...

Giovanni Ciacci e le scollature di Barbara d’Urso : parla lo stylist : Giovanni Ciacci, le parole sulle scollature di Barbara d’Urso: parla lo stylist Giovanni Ciacci, ospite a Tv Talk, storico programma del sabato pomeriggio di Rai 3, ha parlato di diversi temi, discettando sulla tv contemporanea, sul mondo dello spettacolo e sulla moda che passa da e per esso. Inoltre ha parlato di una conduttrice assai […] L'articolo Giovanni Ciacci e le scollature di Barbara d’Urso: parla lo stylist proviene ...

Ballando con le stelle - lo sfregio di Giovanni Ciacci a Milly Carlucci. Rai contro Mediaset - alta tensione : A Il Fatto Quotidiano Giovanni Ciacci, volto oramai storico di Rai2 e opinionista su Canale5 nei salotti targati D'Urso parla di sé, della sua vita sentimentale e della sua carriera. Dopo aver parlato della dolorosa chiusura con il fidanzato Damiano, l'opinionista dalla barba blu risponde alle doman

Giovanni Ciacci rivela : "Non seguo più Milly" : Il costumista ed opinionista televisivo Giovanni Ciacci, dopo aver detto addio al dance-show ' Ballando con le stelle ', ha rilasciato alcune dichiarazioni motivando la sua scelta di non tornare al ...

Giovanni Ciacci di nuovo single - è finita con Damiano Allotta : Sui social si fanno spesso vedere insieme, ma evidentemente la storia d'amore di un tempo, ora naufragata, si è tramutata in semplice amicizia.Giovanni Ciacci è tornato single, come confessato a Il Fatto Quotidiano. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle, ormai opinionista fisso di Live - Non è la d'Urso, ha così annunciato l'addio al bel Damiano Allotta. Damiano non è più il mio fidanzato. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, ...

Giovanni Ciacci si racconta - dal successo di Detto Fatto a quello del libro La Contessa : “Siamo tutti un po’ Pamela Prati : io - quasi raggirato da un carcerato in rete” : “Sono stato anche io Pamela”. Lo dice Giovanni Ciacci, volto di Detto Fatto e stylist di lungo corso. Pamela sta ovviamente per la Prati, la showgirl più chiacchierata del momento a causa del (a questo punto presunto) matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare l’8 maggio. “Qualche tempo fa, durante un trasloco, apro Facebook e trovo un messaggio di un ragazzo bellissimo. Una sorta di Fabrizio Corona: tatuato e affascinante. Questa persona ...

Giovanni Ciacci contro Malgioglio : “Nessun fidanzato - vive di gossip” : Cristiano Malgioglio attaccato da Giovanni Ciacci: le nuove parole dello stilista di Detto Fatto Giovanni Ciacci ha fatto nuove critiche a Cristiano Malgioglio. Tra stylist e opinionista del Gf non corre buon sangue: cercano sempre l’occasione buona per punzecchiarsi a vicenda. E, bisogna ammetterlo, lo fanno simpaticamente. Divertono con i loro commenti e, questa volta, […] L'articolo Giovanni Ciacci contro Malgioglio: “Nessun ...

Grande Fratello - Malgioglio. Giovanni Ciacci tuona : “Sono stufo!” : Grande Fratello 16, Giovanni Ciacci attacca Cristiano Malgioglio: “Mi copia in tutto” Non le ha mandate a dire Giovanni Ciacci a Cristiano Malgioglio nell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo Tv. Il volto di Detto Fatto, si è infatti scagliato contro l’opinionista del GF 16, accusandolo di copiarlo sempre. Cristiano Malgioglio non fa che copiarmi. E’ sufficiente guardare com’era vestito una sera al ...