caffeinamagazine

(Di sabato 15 giugno 2019) Il 35enne Ben Carpenter è riuscito finalmente nel suo intento e ha ottenuto l’affido di unbimbo, anche lui disabile come gli altri quattro. “Quando ho fatto questa scelta sapevo che era giusto, nove anni dopo ho cinque figli e non cambierei niente” ha spiegato ilbritannico. Lo avevamo lasciato alle prese con una nuova domanda di affido presentata alle autorità inglesi per allargare ancora di più la sua famiglia. Ora, a quasi due anni di distanza, Ben Carpenter, ungay edi 35 anni residente a Shepley, nel West Yorkshire, è riuscito finalmente nel suo intento e ha ottenuto l’affido di unbimbo, anche lui disabile come gli altri quattro. Un avvenimento che Ben ha voluto festeggiare con gli amici e i genitori che da sempre gli danno una mano nel prendersi cura dei piccoli, tutti bisognosi di attenzioni speciali. I suoi figli, ...

Noovyis : Un nuovo post (Gay, single e super papà adottivo di 4 bimbi disabili, ottiene l’adozione di un quinto) è stato pubb… - NildePaonessa : Gay, single e super papà adottivo di 4 bimbi disabili, ottiene l’adozione di un quinto - foodporv : domani vado al pride con la mia amica con cui ho deciso che se a 30 anni siamo entrambe single ci sposiamo (erano 2… -