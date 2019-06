Franco Zeffirelli è morto Camera ardente a Firenze | Mattarella | ' Lascia grande vuoto'

Addio a Franco Zeffirelli - l'omaggio delle tv : La Traviata su Rai 1 in prima serata : Sky e Rai modificano in parte la propria programmazione per rendere omaggio a Franco Zeffirelli nel giorno della sua scomparsa.prosegui la letturaAddio a Franco Zeffirelli, l'omaggio delle tv: La Traviata su Rai 1 in prima serata pubblicato su TVBlog.it 15 giugno 2019 18:39.

E' morto Franco Zeffirelli - una vita per l'arte : La cultura italiana perde il "Maestro": Zeffirelli, 96 anni, ha segnato il mondo del cinema, del teatro e della tv. Cattolico e anticonformista fu anche senatore di Forza Italia. Lunedì la camera ardente al Palazzo Vecchio di Firenze

Guida Tv Speciale : gli omaggi a Franco Zeffirelli i cambi di programmazione su Rai e Sky : Speciale Guida Tv i cambi di programmazione dopo la morte di Franco ZeffirelliLa morte del maestro del cinema Franco Zeffirelli ha portato i nostri canali nazionali ad alcuni cambi di programmazione. Vediamole nel dettaglioMorte Franco Zeffirelli – omaggi RaiSu Rai 1 al posto del concerto di Al Bano e Romina ci sarà La Traviata del 1983 trasposizione cinematografica dell’opera verdiana firmata da Zeffirelli con Teresa Stratas, Placido ...

Franco Zeffirelli era discendente di Leonardo da Vinci - antenato di suo padre : lo scoprì tre anni fa : “La famiglia di Leonardo da Vinci non si è estinta. Abbiamo trovato i suoi discendenti viventi“. L’annuncio arrivò tre anni fa dallo storico dell’arte e leonardista di fama internazionale Alessandro Vezzosi, autore di una ricerca durata 43 anni e relativa agli antenati dell’artista-scienziato per antonomasia del Rinascimento e ai discendenti diretti fino a oggi. Scopo della ricerca era ricostruire la genealogia di Leonardo e i luoghi di ...

Com’era Franco Zeffirelli nei ricordi di chi lo (rim)piange : «Era un grande artista e un uomo generoso che aiutava davvero le persone in difficoltà. Mi sono molto emozionato alla notizia anche se sapevo che stava male, l’avevo visto un mese e mezzo fa». Massimo Ghini ricorda Franco Zeffirelli, scomparso a 96 anni, come un amico sincero e come un grande artista internazionale. «La prima volta che sono andato alla sua villa a Positano», racconta, «mi ha aperto la porta Gregory Peck e tutto il mondo, quando ...

E’ morto il regista Franco Zeffirelli - da Visconti a Maria Callas. Aveva 96 anni : E' morto questa mattina nella sua villa romana sull'Appia antica il regista e scenografo Franco Zeffirelli, Aveva 96 anni. All'anagrafe Gian Franco Corsi Zeffirelli, il Maestro e' morto nella sua casa di Roma, sull'Appia Antica, assistito dai figli adottivi Pippo e Luciano, da un medico e dal parroco della chiesa di San Tarcisio che ha benedetto la salma. Circa una settimana fa, secondo quanto si apprende dalla famiglia, Aveva ricevuto l'estrema ...

È morto Franco Zeffirelli - a lungo straniero in Italia : Zeffirelli? "È un bravo ragazzo, sicuramente, che ha avuto la fortuna di avere molti talenti". I giornalisti? “Sono dei dolci buoni, ma bisogna fare molta attenzione perché qualcuno di amaro c’è sempre”. Un segreto per vivere bene? “Cercare di non annoiarsi mai”. La bellezza? “è una vittoria sulla

Franco Zeffirelli - l’ultima intervista all’Ansa : “La semplicità à il segreto per essere felici”. Il regista è morto oggi nella sua villa a Roma : Il 4 aprile 2014 Zeffirelli rilasciava questa intervista all’Ansa: “La semplicità è segreto per essere felici. Problema dell’uomo moderno sono ambizioni impossibili”. Dichiarazioni di Franco Zeffirelli nella sua villa Romana in occasione della presentazione del suo libro ‘Francesco’. Il maestro parla della figura di Francesco d’Assisi e delle caratteristiche che lo accomunano con papa Bergoglio. ...

Cinema : addio al maestro Franco Zeffirelli - : Il mondo del Cinema italiano perde uno dei suoi maestri. E' morto nella sua casa di Roma a 96 anni il grande Franco Zeffirelli. Regista, sceneggiatore, scenografo, Zeffirelli fece i suoi primi passi al fianco di Luchino Visconti, curando una messa in scena di Troilo e Cressida. Poi ha lavorato con i più grandi, da Antonioni e De Sica, fino a Rossellini. Nel 1967 la sua fama cresce a dismisura: dirige «La bisbetica domata» con Elisabeth Taylor e ...

E’ morto il regista Franco Zeffirelli - da Visconti a Maria Callas. Il Maestro aveva 96 anni : E' morto questa mattina nella sua villa romana sull'Appia antica il regista e scenografo Franco Zeffirelli, aveva 96 anni. All'anagrafe Gian Franco Corsi Zeffirelli, il Maestro e' morto nella sua casa di Roma, sull'Appia Antica, assistito dai figli adottivi Pippo e Luciano, da un medico e dal parroco della chiesa di San Tarcisio che ha benedetto la salma. Circa una settimana fa, secondo quanto si apprende dalla famiglia, aveva ricevuto l'estrema ...

Addio a Franco Zeffirelli - una vita tra cinema e teatro : Si è spento a 96 anni Franco Zeffirelli, regista di cinema e teatro, scenografo, costumista e attore. Lo saluta il sito della Fondazione a lui dedicata, con un “Ciao maestro”. E la fine lo coglie ancora al lavoro, nonostante la lunga malattia, per una regia dell’amatissima Traviata che aprirà la stagione del Festival lirico all’Arena di Verona il prossimo 21 giugno. Era nato a Firenze nel 1923 dove, da studente di architettura, era già ...