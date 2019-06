Francesco Totti lunedì lascerà la dirigenza della Roma | scrivono i giornali

Francesco Totti si dimette da dirigente della Roma : Lunedì pomeriggio, a quanto apprende l’ANSA, Francesco Totti annuncerà le dimissioni da dirigente della Roma. La decisione di dire addio alla società che lo ha visto crescere e diventare uomo sarà spiegata nel corso di una conferenza stampa lontano da Trigoria e convocata per il primo pomeriggio al Salone d’Onore del Coni. A due passi, quindi, da quello stadio Olimpico in cui proprio il 17 giugno 2001 il ...

Francesco Totti lascia la Roma dopo 30 anni - lunedì l'annuncio : futuro in Federcalcio? : Questa volta sembra essere finita davvero. dopo il sofferto addio da calciatore, Francesco Totti sarebbe pronto a salutare la Roma in modo definitivo dopo 30 anni di vita vissuta insieme. Nonostante le parole di stima nei suoi confronti del presidente Jim Pallotta, che lo ha invitato a prendersi tut

Per Francesco Totti ruolo alla Gigi Riva in Federazione : Francesco Totti medita di dire addio alla Roma. L’ex capitano potrebbe avere un ruolo prestigioso in Federazione. E’ l’ipotesi gli

Francesco Totti ha deciso di lasciare la Roma : Nubi fosche si addensano sulla Capitale. Dopo il temporale dell’addio di Daniele De Rossi, all’orizzonte c’è un uragano: Francesco Totti

Niente figli e tanta passione! Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza : Ilary Blasi e Francesco Totti si sono regalati una mini vacanza da fidanzatini a Saint Tropez. L’occasione, in realtà, era fornita dal compleanno di Alessia Solidani, hair stylist e grande amica della conduttrice che ha deciso di festeggiare nella famosa località della Costa Azzurra. Ilary non poteva mancare. Così è volata a Saint Tropez col marito a bordo di un aereo privato per un fine settimana lungo di svago, mare, sole e relax.-- Non è tra ...

Ilary Blasi in vacanza con Francesco Totti e addio al GF Vip : Sole, mare e relax. È l’ora delle vacanze per la coppia Francesco Totti- Ilary Blasi. Marito e moglie sono volati in Costa Azzurra con un gruppo di amici per staccare un po’ dalle fatiche di un anno intenso. La prima tappa dei Totti è stata Montecarlo, al Twiga, dove la scorsa notte tra musica, drink e divertimento, la coppia si è lasciata andare a balli scatenati in onore di un’amica di Ilary che ha compiuto gli anni.-- Il tempo di ...

Ilary Blasi e Francesco Totti felici al mare : lo scatto conquista i fan : Ilary Blasi e Totti in vacanza al mare: la foto della coppia fa impazzire i fan e fa il giro del web Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo gli impegni lavorativi, si sono concessi una bella vacanza insieme. La conduttrice Mediaset e il dirigente della Roma sembrano trovarsi in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, per una […] L'articolo Ilary Blasi e Francesco Totti felici al mare: lo scatto conquista i fan proviene da Gossip e Tv.

Francesco Totti e la foto con Ilary Blasi al mare - fan impazziti : «Sei ancora figo - torna a giocare» : Francesco Totti al mare con Ilary Blasi fa impazzire i fan. L’ex capitano della Roma ha appena postato su Instagram una foto che ha fatto immediatamente il giro del web. Nello scatto, Totti sdraiato sul lettino accanto alla sua Ilary che gli dà un bacio sulla guancia. L’ex capitano sfoggia un fisico statuario. Neanche a dirlo, i commenti dei fan non tardano ad arrivare. «I più belli e simpatici di Roma». E ancora: «Quanto sei bello ...

Ilary Blasi si scatena a Costa Azzura con Francesco Totti : Ilary Blasi e il marito, Francesco Totti, si sono concessi una notte "brava" al Twiga di Montecarlo in compagnia di alcuni amici. Tra buon cibo, vino e balli sfrenati suoi social hanno condiviso con i follower alcuni momenti felici della serata. Ilary Blasi e Francesco Totti sono volati, in queste ore, a Saint Tropez per concedersi qualche giorno di relax, tra mare, sole e shopping di lusso. Prima di sbarcare nella rinomata ...

La Notte dei Re - l'evento di sport e beneficenza con Francesco Totti e Luis Figo in diretta su Sky e su Tv8 : Questa sera, domenica 2 giugno 2019, andrà in onda su Sky sport Uno e su Sky sport Football, e anche in chiaro su Tv8, La Notte dei Re, l'evento di sport, spettacolo e beneficenza che si terrà al Foro Italico, in Roma, e che vedrà protagoniste tante leggende del calcio tra le quali troveremo l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, e l'ex campione portoghese, ex calciatore di Real Madrid, Barcellona e Inter, Luis Figo. La Notte dei Re ...

Caos Roma : Daniele De Rossi voleva far fuori Francesco Totti. Ma la società smentisce tutto : A Roma è scoppiato il Caos. Di nuovo, e stavolta rischia di far crollare tutto. tutto nasce da un'inchiesta di Carlo Bonini e Marco Mensurati su La Repubblica che...