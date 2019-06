Formula 1 | la Ferrari tentata ad esercitare il diritto di revisione | ecco chi sarà il

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari : “rischiano grosso se chiedono il diritto di revisione” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che la Ferrari chieda il diritto di revisione per quanto avvenuto in Canada, esprimendo il suo punto di vista La Ferrari ha intenzione di esercitare il diritto di revisione previsto dal Codice Sportivo per quanto riguarda la penalità inflitta a Vettel, utilizzando una strada poco praticata in Formula 1. Photo4/LaPresse Si tratta di una carta a disposizione dei team, che possono ...

Formula 1 - la Ferrari ritira ufficialmente l’appello : ma il Cavallino si gioca l’asso nella manica : Il team di Maranello ha comunicato ufficialmente alla FIA di aver ritirato l’appello, facendo però presente di avere intenzione di far valere il diritto di revisione del caso Niente appello al Tribunale della FIA, è questa la decisione comunicata ufficialmente dalla Ferrari nella giornata di oggi. L’ingiustizia subita da Vettel però non verrà archiviata, dal momento che il team di Maranello eserciterà il diritto di revisione ...

Formula 1 – Alonso non allontana un possibile ritorno : “nel 2020 e con la Ferrari?” - la risposta fa sognare i fan : Fernando Alonso non allontana la possibilità di tornare a gareggiare in Formula 1 e sulla penalità di Sebastian Vettel a Montreal… Fernando Alonso si appresta ad affrontare un’altra importante sfida: il pilota spagnolo è infatti pronto in Francia per la 24 Ore di Le Mans, dove però si è tanto parlato di un suo possibile ritorno in Formula 1: “tornare nel 2020 e magari in Ferrari? Non lo so e comunque ora dobbiamo parlare ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Ferrari : ecco la decisione di Binotto sull’appello da presentare alla FIA : Il team principal della Ferrari ha deciso di non presentare appello alla FIA in seguito alla penalità inflitta a Vettel in Canada Il risultato del Gp del Canada è definitivo, la Ferrari infatti ha deciso di non presentare appello alla FIA, nonostante il preannuncio di reclamo arrivato nell’immediato dopo gara in Canada. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono il Daily Mail e la testata tedesca Motorsport Magazin, Mattia Binotto ha ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - l’ammissione di Emanuele Pirro : “ecco perchè ho voluto punire la Ferrari” : Emanuele Pirro, ex pilota e delegato FIA, ha spiegato il motivo della Penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel nel Gp del Canada Sono passati ormai due giorni, ma l’esito del Gp del Canada fa ancora venire il nervoso in casa Ferrari. Sebastian Vettel ha vinto meritatamente il Gp sul tracciato di Montreal ma, a causa di una manovra sbagliata (e involontaria) avvenuta al 48° giro fra Curva 3 e Curva 4, è stato penalizzato di 5 ...

Formula 1 - la Ferrari continua a rivendicare la vittoria in Canada : il gesto compiuto a Maranello è eloquente : La Ferrari ha esposto la bandiera del Cavallino Rampante all’entrata di Maranello, usanza che viene rispettata ogni qualvolta arriva un successo in gara Un’usanza semplice e chiara, una tradizione rispettata anche questa volta nonostante i commissari abbiano cancellato la vittoria di Vettel in Canada, consegnandola a Lewis Hamilton. photo4/Lapresse La Ferrari ha comunque festeggiato in casa propria il successo del tedesco, che ...

Formula 1 - Rosberg non risparmia Vettel : il tedesco si scaglia senza remore contro il pilota della Ferrari : L’ex pilota tedesco non le ha mandate a dire al connazionale, sottolineando come la penalità inflittagli sia giusta a termini di regolamento L’intero mondo del motorsport ha ritenuto alquanto pesante la penalità inflitta a Sebastian Vettel, tutti tranne Nico Rosberg che non ha perso tempo a schierarsi al fianco del suo ex team. photo4/Lapresse Il tedesco ha espresso il proprio giudizio su quanto avvenuto in Canada al giro ...

Formula 1 - Ferrari : ricorso contro la penalità inflitta a Vettel : Non sembrano volersi placare le polemiche contro il circus della Formula 1 dopo la penalità inflitta ieri a Vettel che gli ha negato la vittoria conquistata in pista. La Scuderia Ferrari ha deciso di ricorrere in appello e avrà adesso 96 ore per presentare un reclamo ufficiale alla Federazione, che potrà accogliere o rigettare la richiesta.Lepisodio incriminato. 48 giro del GP del Canada, quello che ha fatto saltare dalla sedia ogni ...

Wolff critica la Ferrari : “penalizzazone? Fate del male alla Formula 1 attaccando i commissari. Vettel? Non è prigioniero” : Toto Wolff critica la Ferrari dopo la penalizzazione subita da Vettel in Canada: il team principal Mercedes punta il dito contro le critiche arrivate da Maranello contro i commissari di gara e l’interpretazione del regolamento Finale quantomai controverso quello del Gp del Canada. Vettel ha vinto in pista, ma sul primo gradino del podio è salito Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è stato infatti penalizzato di 5 secondi, a causa ...

Formula 1 - colpo di scena in Canada : la Ferrari vuole presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel : Subito dopo il Gp del Canada, la Ferrari ha reso noto al Collegio dei Commissari di voler presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel La Ferrari non ha intenzione di arrendersi e, a poche ore dalla fine del Gran Premio del Canada, ha fatto sapere al Collegio dei Commissari sportivi di voler presentare appello contro il provvedimento assunto nei confronti di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Il pilota tedesco, penalizzato di 5 ...

Formula 1 - Gp Canada : diretta della gara. Ferrari davanti a tutti - poi Hamilton : Settima prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Montréal, in Canada. La strategia della Ferrari sembra pagare con Leclerc e Vettel che fin dai primi giri conducono e Lewis Hamilton costretto a inseguire L'articolo Formula 1, Gp Canada: diretta della gara. Ferrari davanti a tutti, poi Hamilton proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 – Il bel discorso di Binotto e il folle urlo di Vettel : il team radio Ferrari dopo la pole di Seb in Canada è pazzesco [VIDEO] : Un team radio pazzesco in casa Ferrari: Binotto si congratula con Vettel, Seb esplode in un urlo di gioia dopo aver conquistato la pole position del Gp del Canada Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso, che da troppo tempo mancava sul suo volto: il tedesco della Ferrari ha conquistato ieri la pole position del Gp del Canada, beffando Lewis Hamilton sul circuito di Montreal. Una gioia immensa per Vettel e per la Ferrari, manifestata in un ...

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “se la Ferrari continuerà ad essere così veloce sarà impossibile da superare” : Lewis Hamilton non fa mistero del potenziale della Ferrari: costretto ad inseguire, il pilota Mercedes sottolinea la velocità della Rossa Un secondo posto in qualifica e la sensazione di dover dare battaglia più del solito. Vive così la vigilia del Gp del Canada Lewis Hamilton che, intervistato da Sky Sport, non fa mistero del gap di velocità che separa Mercedes e Ferrari: “strategia da utilizzare ‘in mezzo’ alle Ferrari? ...