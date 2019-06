Flavio Insinna | L' Eredità non basta | ritorno in prima serata su Rai 1 | su cosa mette le

Flavio Insinna torna in prima serata dopo il successo de L’Eredità : Flavio Insinna in prima serata su Rai1 a luglio: condurrà Una voce per Padre Pio È uno degli storici appuntamenti dell’estate televisiva di Rai1, l’immancabile Una voce per Padre Pio. Quest’anno l’evento che mescola show e beneficenza (la raccolta fondi sarà destinata ai paesi del terzo mondo, ndr) sarà condotto da Flavio Insinna. Il popolare conduttore di Rai1 quindi raddoppia e dopo aver condotto per 9 mesi con ...

Una voce per Padre Pio 2019 con Flavio Insinna su Rai1 (Anteprima Blogo) : Torna sui teleschermi della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo uno dei titoli storici del palinsesto estivo del primo canale della Rai. Il nostro riferimento è alla celebre serata Una voce per Padre Pio, che tutti gli anni la prima rete della televisione pubblica dedica al ricordo del Santo di Pietrelcina.Oggi qui su TvBlog siamo in grado di annunciarvi che alla guida della serata è stato chiamato Flavio Insinna, conduttore ...

Ballando contro Amici : Milly si gioca l’ultima sfida con Nino Frassica - Flavio Insinna - Nathalie Guetta ed Elisa Isoardi : Maria De Filippi - Milly Carlucci La ‘guerra’ tra Ballando con le Stelle e Amici arriva all’ultima ‘battaglia’ della stagione. Dopo il testa a testa di ieri sera con Ciao Darwin, Milly Carlucci torna dopo due settimane nel sabato di Rai 1 (la scorsa settimana c’era l’Eurovision Song Contest) e sfida la finale del talent di Maria De Filippi. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni semifinale di sabato ...

Clamorosa gaffe a L'eredità. Pure Flavio Insinna sgrana gli occhi - : Anna Rossi Il concorrente non ha risposto correttamente alla domanda. Ma la sua affermazione ha scatenato i social Che nei quiz televisivi si cada in brutte gaffe ormai è fatto saputo e risaputo. Non si può conoscere tutto. Certo è che alcuni sciovoloni si possono spesso evitare. E di scivoloni a L'eredità ce ne sono parecchi. Non c'è puntata che vada in onda senza una gaffe Clamorosa che nel giro di qualche ora diventa virale in ...

L’Eredità - esilarante gaffe del concorrente sulle Torri Gemelle : Flavio Insinna allibito : Un altro concorrente de L’Eredità ha regalato al pubblico del quiz show di Rai 1 una nuova esilarante gaffe. Era il momento del gioco in cui bisogna individuare l’anno in cui è successo un certo evento, scegliendo tra quattro possibilità. La domanda che gli era capitata era molto semplice: quando il funambolo Philippe Petit ha camminato sulla fune sospesa tra le Torri Gemelle? Le quattro opzioni a disposizione del concorrente ...

L'Eredità - la gaffe imbarazzante del concorrente sulle Torri Gemelli : Flavio Insinna è allibito : A L'Eredità davanti agli occhi sgranati di Flavio Insinna un concorrente è riuscito a sbagliare la risposta a una delle domande più semplici, in apparenza, nella storia del quiz show di Raiuno. Al malcapitato è stato chiesto quando il funambolo Philippe Petit ha camminato sulla fune sospesa tra le T

Ballando con le Stelle e L'Eredità - combo esplosiva : arriva Flavio Insinna - una bomba di share? : Non solo Massimo Giletti. Si parla della prossima puntata di Ballando con le Stelle e dei nomi vip che Milly Carlucci porterà in veste di ospiti su Rai 1, dove il format tornerà dopo lo stop della scorsa settimana per lasciare spazio all'Eurovision Song Contest. Oltre al conduttore di Non è l'arena,

Ballando con le stelle : scendono in pista Massimo Giletti - Flavio Insinna e Elisa Isoardi : Ballando 2019, tanti i ballerini per una notte delle semifinali: tra loro anche Massimo Giletti, Elisa Isoardi e Flavio Insinna Venerdì 24 e sabato 25 maggio tornerà Ballando con le stelle. Dopo aver lasciato spazio sabato scorso (18 maggio) alla grande finale dell’Eurovision Song Contest, il dance show condotto da Milly Carlucci sarà in onda […] L'articolo Ballando con le stelle: scendono in pista Massimo Giletti, Flavio Insinna e ...

L’Eredità - “Raimondo Todaro vuole rubare a Flavio Insinna il posto di conduttore” : L’indiscrezione la lancia Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Al Foro Italico – si legge – dove va in onda Ballando con le stelle, si dice che Raimondo Todaro si sia un po’ montato la testa e che stia facendo di tutto per diventare conduttore. Il suo obiettivo? Nientedimeno che scippare L’Eredità a Flavio Insinna“. Insomma, il ballerino avrebbe delle mire decisamente importanti. Anche perché non avendo alcuna esperienza ...

Raimondo Todaro “ruba” L’Eredità a Flavio Insinna? Il sogno e il gossip : Raimondo Todaro: l’ultimo gossip sul maestro di Ballando con le stelle. Si vocifera voglia diventare conduttore Raimondo Todaro è senza dubbio uno dei maestri più bravi di Ballando con le stelle, ma anche tra i più longevi. Il ballerino sta facendo coppia, in questa edizione con Nunzia De Girolamo ed è anche diventato protagonista di […] L'articolo Raimondo Todaro “ruba” L’Eredità a Flavio Insinna? Il sogno e il ...

L'Eredità - la promessa di Flavio Insinna alla professoressa incinta : cosa farà quando nascerà il bambino : La gravidanza della professoressa delL'Eredità, Eleonora Arosio, è ormai alle battute finali e al settimanale Di Più Tv ha svelato: "Avrò un maschietto e Flavio Insinna è già pronto a diventare uno zio premuroso". La showgirl aveva annunciato il lieto evento in diretta davanti agli occhi sorpresi de

Ballando con le stelle - atroce gaffe di Flavio Insinna su Milly Carlucci : gelo in diretta : Federico Russo e Flavio Insinna ricordano al pubblico che la prossima puntata di Ballando Con Le stelle va in onda sabato prossimo. "Non conoscono neppure il palinsesto di Rai 1. Solo un attimo prima la Carlucci aveva dato appuntamento a venerdì", nota su Twitter la giornalista esperta di televisi

L'Eredità - una serata drammatica per Flavio Insinna : sulla sua scrivania un documento - mai visto in Rai : Occhio, Flavio Insinna. Siamo a un passo da un momento storico. Si parla del suo L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1 e leader indiscusso della fascia oraria in termini di share. Leader indiscusso fino a qualche ora fa. Già, perché venerdì 10 maggio Insinna e L'Eredità si sono confermati p

Eurovision Song Contest 2019 - il promo con Federico Russo - Flavio Insinna e Mahmood (VIDEO) : Marcia di avvicinamento verso l'Eurovision Song Contest 2019 anche per la Rai che, come ogni anno, torna a trasmettere una delle competizioni musicali più attese e spettacolari dell'anno. A meno di un mese dalla fase finale dell'evento (suddiviso in 3 serate) il broadcaster italiano che trasmetterà le dirette dall'Expo di Tel Aviv (Israele) sbandiera l'endorsement per Mahmood (rappresentante per l'Italia) attraverso lo spot promozionale in onda ...