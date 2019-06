Fiorentina | Batistuta | “Ho parlato con Commisso | sono pronto a rendermi utile”

Torna Batistuta. La Fiorentina di Commisso riparte dalle origini : Batistuta e la Fiorentina, una storia d’amore mai finitaGabriel Omar Batistuta. Bastano queste tre parole, a Firenze, per accendere i ricordi e inseguire la nostalgia di una Fiorentina quasi dimenticata: la scritta “Nintendo” sulla maglia, la fascia gialla sul braccio del numero 9, i biondi capelli che si muovono dietro alla testa indiavolata. Chissà se Rocco Commisso, instancabile neo-patron della Viola, avrà visto le ...

