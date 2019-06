Esplosione Rocca di Papa | si aggravano le condizioni del sindaco e di un altro ferito

Esplosione Rocca di Papa : la bimba ferita migliora : E’ stata dimessa dalla terapia intensiva la bambina di 5 anni coinvolta nell’Esplosione di lunedì 10 giugno avvenuta presso il Comune di Rocca di Papa. La piccola, trasportata in urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, era stata sottoposta martedì a un intervento di chirurgia maxillo-facciale per la riparazione di una frattura all’orbita oculare. Le buone condizioni generali della bambina successive all’intervento hanno convinto i sanitari ...

Bimba ferita da Esplosione a Rocca di Papa : la piccola “in condizioni cliniche stabili” : E’ in condizioni cliniche stabili la bambina di 5 anni coinvolta nella violenta esplosione che si è verificata presso il Comune di Rocca di Papa lo scorso lunedì 10 giugno. La piccola era stata trasportata in urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un severo trauma facciale e cranico. Nella serata di ieri, martedì 11 giugno, la Bimba è stata sottoposta, come da programma, a intervento di chirurgia maxillo-facciale per la riparazione di ...

Esplosione a Rocca di Papa - errore umano? Indagini sui 3 operai fuggiti : Potrebbe esserci un errore umano dietro la fuga di gas e la conseguente Esplosione che ieri mattina a Rocca di Papa ha interessato il palazzo del Comune provocando 16 feriti di cui tre più gravi, il sindaco, un altro dipendente comunale e una bambina di cinque anni della vicina scuola dell’Infanzia che dovrà essere operata per un serio trauma al Bambin Gesù di Roma. Esplosione a ...

Esplosione Rocca di Papa : il sindaco resta in prognosi riservata : Sono ancora ricoverati in prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, e un suo delegato, rimasti feriti nell’Esplosione di ieri. A quanto rende noto la direzione generale della Asl Rm2, le condizioni sono stabili. Crestini, che presenta una percentuale di ustione del 34%, “è attualmente assistito in ventilazione meccanica e anche il suo delegato ...

Esplosione Rocca di Papa - tre operai in fuga : rintracciati e ascoltati : Esplosione Rocca di Papa, tre operai in fuga: rintracciati e ascoltati I lavoratori, impegnati nei carotaggi con una trivella, si sarebbero allontanati negli attimi successivi allo scoppio, avvenuto in pieno centro storico, che ha causato diversi feriti. La procura di Velletri, intanto, apre un'inchiesta per disastro colposo e ...

ROCCA DI PAPA - Esplosione DISTRUGGE COMUNE/ Video - tre persone indagate : ROCCA di PAPA, ESPLOSIONE DISTRUGGE COMUNE: Video. Sono tre le persone finite sul registro degli indagati: tutti gli ultimi risvolti

Esplosione a Rocca di Papa - si indaga per disastro colposo : istituita la Zona Rossa : Interrogati i tre operai che avevano iniziato i carotaggi sulla pavimentazione di Corso Costituente. Trentasei gli sfollati...

Esplosione a Rocca di Papa : 16 feriti - sindaco e bambina gravi. Indagini per disastro colposo : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - In seguito all’Esplosione avvenuta a Rocca di Papa, il pm della Procura di Velletri ha aperto un fascicolo con le ipotesi di disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose. L’accusa è al momento contro ignoti, ma nelle prossime ore i magistrati ascolteranno presso la caserma dei carabinieri di Frascati alcuni testimoni per ricostruire quanto accaduto. 16 in tutto i feriti.Terribile quanto ...

Rocca di Papa.Esplosione : errore umano? : 8.38 Potrebbero finire già oggi sul registro degli indagati i tre operai che ieri mattina avevano iniziato i carotaggi sulla pavimentazione di corso Costituente a Rocca di Papa.Due persone,sentite poi dai carabinieri, li avrebbero visti bucare la conduttura del gas e scappare via.Non a caso i tre,italiani, erano irrintracciabili dopo lo scoppio. Si indaga per disastro colposo e lesioni gravi o gravissime.I feriti sono 16. I più gravi il ...

Esplosione a Rocca di Papa : una bimba è grave | Sindaco con ustioni al volto : Lo scoppio, dovuto probabilmente ad una fuga di gas, ha semi distrutto l'edificio di tre piani. A pochi passi c'è la sede del Comune.

Rocca di Papa - Esplosione distrugge Comune/ Video Procura : fuga gas - disastro colposo : Roma, Rocca di Papa crollata facciata del Comune: 16 feriti, dipendenti e tre bambini, gravissimo il sindaco Crestino. Video e foto choc