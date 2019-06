Ermini (Csm): "Mai parlato di nomine"

"Smentisco in modo fermo di aver partecipato a incontri con Palamara, Ferri e Lotti riguardanti ledi alcuni procuratori. Ribadisco che dal giorno della mia elezione il mio unico e costante punto di riferimento è sempre stato il presidente della Repubblica". Così David, vicepresidente del Csm, in una nota.spiega che "l'incontro" di cui si parla su alcuni quotidiani risale al 2018, ma ribadisce: "Non ho partecipato a vertici con quelle persone per parlare di".(Di sabato 15 giugno 2019)