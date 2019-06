Equitazione | Nations Cup Sopot 2019 | nel Grand Prix di salto vince Daniel Deusser | 35°

Equitazione - FEI Eventing Nations Cup Pratoni del Vivaro 2019 : dopo la prova di cross country l’Italia è seconda : A Pratoni del Vivaro va in archivio la seconda giornata della tappa italiana della FEI Eventing Nations Cup: per il secondo dei sette appuntamenti stagionali oggi in scena il cross country. L’Italia è seconda, mentre comanda la Svizzera davanti agli azzurri ed alla Svezia, terza. Questi gli italiani in gara oggi: Pietro Roman su Castlewoods Jake, Marco Biasia su Junco CP e Fosco Girardi su Feldheger. Quarta è la Francia, davanti ...

Equitazione - FEI Eventing Nations Cup Pratoni del Vivaro 2019 : dopo la prova di dressage l’Italia è terza : A Pratoni del Vivaro va in archivio la prima giornata della tappa italiana della FEI Eventing Nations Cup: per il secondo dei sette appuntamenti stagionali oggi in scena il dressage. L’Italia è terza, mentre comanda l’Olanda davanti alla Francia, che è però molto vicina agli azzurri. Questi gli italiani in gara oggi: Pietro Roman su Castlewoods Jake, Marco Biasia su Junco CP e Fosco Girardi su Feldheger. Quarta è la Svezia, ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2019 : i convocati dell’Italia per Pratoni del Vivaro. Roman guida gli azzurri : Nel weekend del 7-9 giugno andrà in scena una tappa della FEI Nations Cup al Centro Equestre Ranieri di Campello ai Pratoni del Vivaro (Roma). L’Italia cercherà il risultato di prestigio in questo appuntamento riservato al concorso completo e si presenterà con una squadra ambiziosa composta da Pietro Roman su Castelwoods Jake, Marco Bisia su Junko CP, Fosco Girardi su Feldheger e Marco Cappai su Santal du Halage. Questo evento sarà ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2019 : secondo posto per l’Italia - la Francia vince al jump-off : Va alla Francia la tappa di San Gallo (Svizzera) nella FEI Nations Cup 2019 di Equitazione, dopo una gara molto avvincente e dal percorso complesso, che lascia senza errori dopo la prima fase solamente i trasnalpini e l’Italia, nonostante le 4 penalità di Kevin Staut su Calevo e Riccardo Pisani su Chaclot, tuttavia non conteggiate, poichè risultati peggiori della manche. Nel secondo round sbagliano nuovamente Staut e Pisani, ma ...

Equitazione - Jumping Nations Cup La Baule 2019 : 32° Emanuele Gaudiano - vince Simone Blum : Oggi a La Baule, in Francia, si è disputata la prova individuale della prima tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione: sul campo di gara transalpino era presente per l’Italia il solo Emanuele Gaudiano, che però non ha brillato, chiudendo 32°. Successo di giornata per la tedesca Simone Blum. La gara, composta da una prima scrematura su percorso base e successivo jump-off per determinare il vincitore, ha sorriso all’amazzone ...