Equitazione | Global Champions Tour Stoccolma 2019 | vince Daniel Bluman | 15° Alberto Zorzi

(Di sabato 15 giugno 2019) Nella prima gara della tappa dideldi, per quanto concerne il salto ostacoli, 15° posto persu Cinsey (4 penalità in 64″07), mentre termina 20° Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII (4 penalità in 70″42), nella gara vinta dall’israeliano, già vincitore a Roma del Gran Premio individuale. Vittoria per l’israelianosu Conconcreto Sancha LS, che chiude con un netto in 63″07, con un gran margine sul belga Jerome Guery su Garfield de Tiji des Templiers, secondo in 65″20, e sullo svedese Peder Fredricson su H&M Christian K, terzo in 65″78. Nella classifica a squadre, dopo la prima prova in testa i New York Empire, con la formazione composta dal britannico Scott Brash e dall’israeliano, unica compagine con percorso complessivo netto, ...

