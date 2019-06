Emmygate | i premi della tv americana tra voti di scambio e l' impossibilità di giudicare

blogo

(Di sabato 15 giugno 2019) Il 16 luglio 2019 saranno annunciate le nomination degli Emmy e isaranno poi consegnati il 22 settembre durante lo show trasmesso in diretta negli Stati Uniti su Fox (in Italia le ultime edizioni sono andare su Rai 4) che starebbe pensando di mandarlo in onda come gli Oscar senza un vero e proprio conduttore.Prima ancora di arrivare alle nomination, gli Emmy in questi ultimi giorni sono stati al centro delle cronache per la scoperta di procedure tra i vari giurati per condizionare ie agevolare forme di scambi. Il caso è esploso dopo che l'AccademyTv che sovrintende le pratiche degli Emmy ha rivelato di aver squalificato alcuni membrigiuria "per una strategia di voto diin questa prima fase di nomination. Un tipo di attività non tollerata" come ha spiegato il presidente dell'Academy Frank Scherma., itv ...

