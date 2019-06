Elisabetta Gregoraci | «Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio»

vanityfair

(Di sabato 15 giugno 2019) «me ne».non vuole essere manipolata dagli haters da tastiera. Spesso è stata presa di mira per il suo modo di vestiree considerato audace, che, a parere di alcuni, non si adatterebbe al ruolo di. La showgirl calabrese non ha mai risposto direttamente e non ha dato spazio a ulteriori provocazioni partite da alcune sue foto con pantaloncini corti durante una giornata libera con il figlio Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Flavio Briatore. La risposta è arrivata in una intervista al settimanale Oggi. «Mi accusano di essere una, me ne!» ha detto citando la frase detta da Rhett Butler a Rossella O’Hara. Nelle foto fatte a Forte dei Marmi non si nasconde e non rinnega il suo stile molto femminile. Lasi riposa con il figlio in attesa della prossima stagione ...

