ELEZIONI COMUNALI 2019 | COME SI VOTA Sardegna | preferenze e voto disgiunto

ELEZIONI COMUNALI 2019 in Sardegna : domenica si vota a Cagliari e Sassari : domenica 16 giugno si vota in 28 comuni della Sardegna. Due i comuni capoluogo coinvolti: Cagliari (capoluogo di Regione) e Sassari (capoluogo di provincia). In 11 comuni su 28 (tra cui Cagliari) si torna al voto prima della scadenza naturale della consiliatura. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23.Continua a leggere

Bari - presunti voti di scambio alle ultime ELEZIONI politiche comunali : indaga la Procura : C'è massima riservatezza da parte della Procura di Bari intorno ad un'inchiesta che potrebbe avere risvolti a dir poco clamorosi. Nei giorni scorsi, infatti, molti cittadini baresi hanno denunciato presunti voti di scambio alle recenti elezioni comunali, che hanno visto trionfare nuovamente il sindaco Antonio Decaro. Lo stesso primo cittadino, non appena ha saputo dei presunti episodi corruttivi di alcune forze politiche locali, si è offerto ...

Ballottaggi ELEZIONI COMUNALI - Nicola Zingaretti : “Partito Democratico è l’alternativa a Salvini” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato i risultati dei Ballottaggi delle elezioni comunali che si sono concluse ieri. Secondo il presidente della Regione Lazio è arrivato "un segnale forte dai territori", che dice che "l’alternativa a Salvini è possibile ed è rappresentata dal Pd e da un nuovo centrosinistra".Continua a leggere

ELEZIONI COMUNALI 2019 : risultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S : Elezioni comunali 2019: risultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S Anche il secondo turno dell’ultima tornata di comunali sostanzialmente rispecchia i rapporti di forza emersi dal voto per l’Europarlamento del 26 maggio scorso. La Lega avanza e porta il centrodestra alla vittoria anche in città tradizionalmente avverse allo schieramento di Salvini, dal canto suo, il centrosinistra tutto sommato tiene e consolida i buoni risultati ...

ELEZIONI COMUNALI 2019 - chi ha vinto e chi ha perso davvero ai ballottaggi : I ballottaggi del 9 giugno erano sostanzialmente una sfida a due tra centrodestra e centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle presente (e vincente) solo in uno dei 16 comuni capoluoghi di provincia al voto. Ma come sono andate le Elezioni rispetto alle tornate elettorali amministrative precedenti? Proviamo a tracciare un bilancio dei risultati.

ELEZIONI COMUNALI 2019 - tutti i risultati e cosa succede adesso : Ci sono i risultati finale delle Elezioni comunali 2019. Ferrara, Forlì, Piombino vanno alla Lega. Ma il Pd vince a Reggio Emilia, Cesena, Cremona e Rovigo, ribaltando il risultato del primo turno che vedeva il candidato di centrosinistra Edoardo Gaffeo indietro di 13 punti e che ha vinto sul filo di lana con il 50,94% su Monica Gambardella, 49%. A Campobasso vince il Movimento 5 Stelle con Roberto Gravina, staccato anche lui al primo turno ...

ELEZIONI COMUNALI Reggio Emilia 2019 : risultati ballottaggio - chi ha vinto : Elezioni comunali Reggio Emilia 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

Risultati ELEZIONI COMUNALI - Matteo Salvini : “Abbiamo vinto dove la sinistra governava da 70 anni” : Al concludersi della tornata elettorale per i ballottaggi delle elezioni comunali, appare chiaro: il centrosinistra perde Ferrara. Era dal dopoguerra che non vinceva un candidato del centrodestra. Matteo Salvini esulta: "Abbiamo eletto sindaci dove la sinistra governava da settant'anni". Nicola Zingaretti sottolinea che anche il suo partito ha portato a casa "belle vittorie", aggiungendo che l'alternativa a Salvini c'è. Il M5S prevale a ...

Risultati ballottaggi ELEZIONI COMUNALI - la Lega vince a Ferrara. Salvini : “Straordinario” : I Risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali del 9 giugno 2019: il Centrodestra ha espugnato 7 comuni, tra cui Pavia, Pescara, Vibo Valentia, Ferrara, Vercelli, Forlì e Biella. Il Pd segue con le vittorie a Prato, Cremona, Cesena, Reggio Emilia, Verbania. Il Movimento 5 Stelle conquista solo Campobasso e perde Avellino, in cui il più votato è stato il candidato di una lista civica.Continua a leggere

Ballottaggi ELEZIONI COMUNALI : Biella e Ferrara vanno alla Lega - M5S vince a Campobasso : Lo spoglio si è concluso e i risultati ci rivelano un'Italia un po' diversa rispetto a ieri, con le principali forze politiche costrette a fare i conti con alcuni storici cambiamenti: la città di Ferrara avrà un sindaco del centrodestra dopo ben 69 anni di sindaci di sinistra. A spuntarla al Ballottaggio col 56,8% dei voti è stato il candidato leghista Alan Fabbri.Il centrodestra è riuscito a vincere anche a Forlì, che dopo 50 ...

