Ecco chi é Luca Lotti | il caso “Tam Tam Basket”

(Di sabato 15 giugno 2019)si è autosospeso dal Pd. Alcuni si riterranno soddisfatti del fatto che le loro richieste avanzate a mezzo stampa o addirittura sui social siano state accolte, nonostante le dichiarazioni del Segretario del partito che definiva la questione chiusa. Altri si trovano in una situazione a dir poco in contrapposizione con il proprio senso della giustizia. Eppure c e’ stato un tempo in cui, appena arrivato in Parlamento da Firenze, era il punto di riferimento di tutti, e non perché dava o distribuiva qualcosa, ma perché in quella grande squadra di amici che di colpo era andata al Governo era l’unico che ti rispondeva sempre al telefono, ti spiegava e magari ti diceva come risolvere il problema. Io ho avuto una sola occasione per parlare di lavoro cone non richiesta, ma non posso dimenticarla. Ero amareggiato, mi ...

