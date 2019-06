É finita tra Veronica Satti e Valentina | La storia più importante della mia

Erica Piamonte e Gaetano dopo il GF : è finita tra loro? La confessione : Grande Fratello: Erica Piamonte e Gaetano Arena sempre più lontani? Parla lui La coppia composta da Gaetano e Erica è stata una delle più chiacchierate dell’ultima edizione del GF 16. Ma adesso che il reality è finito, come starà andando tra loro? A quanto pare non benissimo. Difatti ieri Erica Piamonte ha confessato di non aver ancora chiarito questa situazione con Gaetano, il quale però oggi è sbottato sui social. Il motivo? Pare essere ...

Giulia De Lellis e Irama non si seguono più su Instagram : tra loro sarebbe finita male : Dopo aver dichiarato in varie occasioni di essere rimasti in ottimi rapporti in seguito alla fine del loro breve amore, Giulia De Lellis e Irama sono tornati al centro del gossip per una novità che non farà piacere ai rispettivi fan: entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram dopo mesi di scambi di "like" e dediche musicali. Il sito Il Vicolo delle News, inoltre, in queste ore ha fatto notare che il cantante ha pubblicato un brano di Marco ...

Tra Bradley Cooper e Irina Shayk è finita per colpa di Lady Gaga? : Mentre recitava accanto a Lady Gaga nel film "A Star is Born" Bradley Copper non è più stato lo stesso. Quel film l'ha profondamente cambiato e ha innescato la crisi con Irina da cui ha iniziato ad allontanarsi fino a restarle accanto solo per la figlia. L'attore Bradley Cooper e la top model Irina Shayk si sono lasciati da pochi giorni e non c'è magazine, forum, giornale e sito web che non stia indagando sui reali motivi ...

Ballottaggi. Nel Lazio è finita 6 a 3 per il centrodestra : I ballottaggi nel Lazio vedono prevalere 6 a 3 per il centrodestra. Il bilancio dopo il secondo turno di ballottaggio

Oroscopo giugno - affinità dei segni : forte intesa tra Leone e Ariete : Il primo mese estivo è da poco iniziato, cosa aspettarsi da queste giornate? Sarà un mese positivo per l'Ariete, che avrà una bella intesa con i segni di fuoco, quali Leone e Sagittario, mentre dei contrasti potrebbero nascere con qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli. Ecco di seguito le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute del mese di giugno 2019 da Ariete a Pesci, con i segni affini e contrari....Continua a leggere

Giovani Confindustria : “Crediamo nelle grandi opere - no a grandi chiacchiere. La nostra pazienza è finita” : “Serve un new deal infrastrutturale” e delle grandi opere a partire dall’Alta velocità Torino-Lione. Il messaggio che arriva dai Giovani imprenditori di Confindustria, riuniti nel 49esimo convengono a Rapallo, è rivolto naturalmente al governo Lega-M5s e insiste tra le altre cose sul Tav voluto dalla Lega e inviso al M5s. “Se ci fosse, Italia e Francia sarebbero ancora più vicine”, ha detto il presidente Alessio ...

Se ne è andata via con la figlia! E' finita tra Bradley Cooper e Irina Shayk : La storia fra Bradley Cooper e Irina Shayk è arrivata al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni la modella avrebbe lasciato la casa che condivideva con l’attore portando con sè la figlia. La 33enne avrebbe deciso di fare le valigie, mettendo fine alla relazione dopo una crisi che durava da diversi mesi. Insieme a lei la piccola Lea De Seine, nata nel 2017, con cui avrebbe abbandonato la villa di Pacific Palisades, vicino Santa ...

É finita la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Leggi le loro prime parole a riguardo : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati, le serate mondane di coppia sono state annullate e la ragazza ha già parlato di questa rottura. Ora, finalmente, anche Francesco Monte ha rotto il silenzio.... L'articolo É finita la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Leggi le loro prime parole a riguardo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

È finita tra Giulia Salemi e Francesco Monte : “Io ce l’ho messa tutta” : È finita tra Giulia Salemi e Francesco Monte. È un annuncio inaspettato perché fino a qualche giorno fa, a giudicare dai rispettivi profili social, sembrava procedesse tutto a gonfie vele. Annuncio che arriva direttamente da lei, che ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram: “Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima… L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… È così che ...

Lui l'aveva definita "cattiva" - lei "misogino" : la lite tra Meghan e Trump arriva a Londra : Tra Meghan Markle e Donald Trump non scorre buon sangue. Prima che l’ex attrice statunitense divenisse duchessa di Sussex, nel corso della campagna per le presidenziali del 2016, aveva descritto il tycoon come “misogino” e “divisivo”. Non le ha riservato parole più dolci il presidente: in un’intervista al Sun ha definito “cattiva” la moglie di Harry.In vista della tre giorni dei Trump ...

Com’è finita gara-2 delle finali playoff NBA tra Golden State Warriors e Toronto Raptors : Nella notte tra domenica e lunedì a Toronto, in Canada, si è giocata gara-2 delle finali di basket NBA tra Golden State Warriors e Toronto Raptors: hanno vinto i Warriors per 109-104, portando la serie sull’1-1 (vince il campionato la

Google Stadia : "l'attesa è quasi finita" - nuovo evento dedicato ai giochi tra pochi giorni? : Tra pochi giorni potrebbero arrivare nuove informazioni su Google Stadia, il servizio di cloud gaming che promette di stravolgere gli attuali equilibri del mercato videoludico.La scorsa settimana Google aveva promesso novità su data di lancio, prezzo e line-up dei giochi del servizio nel corso del periodo estivo. Promessa a cui sono seguiti nei giorni successivi diversi tweet del profilo ufficiale di Stadia atti a stuzzicare la curiosità dei ...

Taylor Swift ha dimostrato che la faida contro Katy Perry è davvero finita - con questo gesto : Ecco come sta sostenendo la collega The post Taylor Swift ha dimostrato che la faida contro Katy Perry è davvero finita, con questo gesto appeared first on News Mtv Italia.

Come sarebbe finita tra Lega e M5s se si fosse votato su Twitter : In questi giorni post-voto in tanti stanno comparando i risultati definitivi delle elezioni con le previsioni della vigilia, per verificare di quanto i sondaggi (anche quelli dell'ultimo minuto, che non è stato possibile rendere noti perché la legge lo vieta) si siano discostati dai risultati definitivi reali. Agi, con la collaborazione di KPI6, da marzo ha dato conto settimanalmente anche di quelli che erano gli 'umori elettorali' degli ...