Disastri naturali | solo a maggio in Cina colpite dieci milioni di persone

(Di sabato 15 giugno 2019) Sono quasilecoinvolte daiavvenuti in. Lo rivela il Ministero per la Gestione delle Emergenze di Pechino, secondo cui questi fenomeni hanno provocato 43 morti, 4 dispersi e 127.000 sfollati, trasferiti dalle autorità in altri luoghi. Questihanno causato aperdite economiche dirette per 11,96 miliardi di yuan (circa 1,7 miliardi di dollari USA), distruggendo abitazioni e danneggiando i raccolti. Il mese scorso il Paese asiatico è stato colpito principalmente dalla siccità e da una serie di inondazioni e grandinate, mentre i terremoti, le frane, le rigide temperature, iprovocati dalla neve e gli incendi boschivi hanno causato danni di varia entità. LaPresse/Xinhua In particolare, le alluvioni hanno colpito 3,59die costretto 114.000 abitanti ad abbandonare le proprie case e a ...

