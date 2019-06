Diplomati magistrali concorso straordinario bis | aggiornamento

Concorso straordinario bis Diplomati magistrali - apertura agli esclusi : Tra i diplomati magistrali erano circolate indiscrezioni che parlavano di una Concorso straordinario bis per DM con nuovi requisiti. La notizia è trapelata durante un convegno dedicato al precariato dove ai presenti era stata consegnata una bozza di emendamento che era stata diffusa da uno dei partecipanti all’incontro che si era svolto in Campidoglio. Eccola di seguito. L’assenza di documenti ufficiali ha provocato spesso asperrimi ...

Diplomati magistrali in ruolo con clausola risolutiva vanno confermati sulla stessa scuola : In vista del nuovo anno scolastico il Ministero dovrà adoperarsi per effettuare le immissioni in ruolo da concorso straordinario. In questo primo scorcio di estate si stanno concludendo i colloqui orali onde procedere alla formazione delle graduatorie di merito regionali dalle quali nominare in ruolo i Diplomati magistrali. sulla destinazione finale alla scuola di assegnazione di titolarità pende ancora un’incognita. Il riferimento è a ...

I Diplomati magistrali attendono ancora il giudizio per Cassazione sulla plenaria : Sono trascorsi ormai 60 giorni dall’udienza in Cassazione avverso la decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali. Si attendeva l’esito del ricorso sul presunto abuso di potere esercitato dal Cds nella decisione che confermava l’esclusione dalle Gae dei docenti in possesso del titolo di diploma magistrale a qualsiasi titolo conseguito, ivi incluso quello a indirizzo socio pedagogico e ...

Scuola - le responsabilità del MoVimento 5 Stelle sulle scelte per i Diplomati magistrali : A Radio Cusano Campus il presidente della VII Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati, On. Luigi Gallo, è stato intervistato all’indomani del risultato delle elezioni europee. Nonostante il governo sia formato da due partiti, chi ha pagato maggiormente lo scotto delle scelte sulla Scuola e sul reclutamento dei docenti è stato il MoVimento 5 Stelle. L’onorevole Gallo ha spiegato il motivo che ha fatto perdere ...

Diplomati magistrali : ancora incertezze sul loro futuro : Si torna a parlare dei Diplomati Magistrali. Dopo due plenarie e continue sentenze di merito negative, questi insegnanti continuano a rivendicare il diritto alle Gae. Molta è ancora la carne al fuoco che li riguarda nonostante anche le molte incertezze. La partita non è dunque ancora persa. La petizione europea È ancora in corso la petizione europea Scirpoli 934/2018 che, ad oggi vanta circa 5.400 firme. Numeri ancora troppo bassi se si ...

Diplomati magistrali e terminologia legale : I Diplomati magistrali si trovano spesso alle prese con termini sconosciuti quando si tratta di capire a che punto si trova un ricorso. Le vicende che li hanno coinvolti in questi ultimi cinque anni sono molto significative in questo senso. L’ultimo caso è rappresentato da un termine molto usato quando si parla di tempi di discussione di un ricorso. La domanda di oggi è: che cosa significa andare in perenzione? Prime informazioni Vediamo ...

Diplomati magistrali depennati - continuità didattica al 30 giugno non per tutti : Come previsto, nel corso dell’anno scolastico che sta giungendo al termine, stanno arrivando le sentenze di merito attese dai Diplomati Magistrali. La maggior parte di esse, sfortunatamente per questi insegnanti, sono negative. E la conseguenza è la cancellazione dalle Gae, dalla conseguente I fascia delle graduatorie d’istituto e la perdita del ruolo per chi lo avesse ottenuto con riserva. In tutto ciò va precisato come il Decreto ...

Concorso Straordinario - la “protesta” dei Diplomati Magistrali : Il Concorso Straordinario, nella maggior parte delle regioni, sta giungendo al termine. L’espletamento della prova orale per gli ultimi candidati è previsto tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Solo in alcune regioni quali Emilia Romagna e Sardegna per la primaria comune, e sempre Emilia Romagna per la primaria sostegno, i calendari sono agli esordi. E nel frattempo è già stato pubblicato il decreto del Concorso Ordinario, di cui si ...

Scuola - caos Diplomati magistrali : assunti con riserva anche il prossimo anno : Una questione, quella riguardante i diplomati magistrale, continua ad essere in primo piano. L’inizio del prossimo anno scolastico, infatti, potrebbe essere ancora più difficile rispetto al passato per effetto della normativa contenuta nel decreto ‘Dignità’, riguardante la proroga, valida solo per quest’anno, della trasformazione dei contratti al 30 giugno. 50mila diplomati magistrali nel limbo Il presidente ...

L’attesa del giudizio della Corte di Cassazione sui Diplomati magistrali : Sarà la Corte di Cassazione a decidere definitivamente sui destini dei diplomati magistrali. A breve verrà reso noto il verdetto, dopo l’udienza che c’è stata lo scorso 12 marzo. A dire il vero, quello proposto da Anief non è nemmeno l’unico ricorso presentato contro il pronunciamento della plenaria. Ce n’è un altro che attende ancora la fissazione della data dell’udienza. Si tratta di quello promosso dallo studio ...

Diplomati magistrali - piovono altri depennamenti : Mentre si attende ancora per il responso della Corte di Cassazione, avanza la petizione europea “Scirpoli” e prosegue l’espletamento delle prove orali del Concorso Straordinario nelle varie regioni. Queste le vicende che ruotano intorno ai Diplomati Magistrali. Ma si aggiungono anche nuovi depennamenti dalle Gae. Il Consiglio di Stato sceglie ancora una volta di uniformarsi ai pareri negativi delle due Plenarie. La situazione processuale che ...

Diplomati magistrali in ruolo con riserva e continuità didattica : I Diplomati magistrali inseriti con la riserva che attendono ancora l’esecuzione delle sentenze di merito, in questi giorni stanno provvedendo ad inoltrare le domande di aggiornamento. Avevamo illustrato in un altro nostro contributo cosa devono fare quelli inseriti con la riserva. Un interruzione dell’attuale contratto, con la sostituzione di uno a termine, in ossequio alle disposizioni contenute nel decreto dignità, non appare ...

Decreto aggiornamento Gae : continua l'esclusione dei Diplomati magistrali : Venerdì 26 aprile ha preso il via il tanto atteso aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, e ci sarà tempo fino al 16 maggio alle ore 14:00. Il Decreto firmato il 24 aprile dal Ministro dell'Istruzione Bussetti fornisce precise informazioni circa gli insegnanti idonei all'aggiornamento stesso, prendendo anche in considerazione la casistica della riserva. Ciò che emerge è nuovamente una discriminazione nei confronti dei possessori del ...

Aggiornamento Gae : cosa devono fare Diplomati magistrali inseriti con riserva : Una delle domande maggiormente ricorrenti tra i diplomati magistrali che hanno i ricorsi pendenti è quella che chiede se anche loro devono presentare la domanda per l’Aggiornamento delle Gae. Con il decreto ministeriale numero 374 2019, oltre allo scioglimento della riserva per coloro che sono inseriti a pieno titolo, i docenti presenti potranno ottenere il trasferimento in una provincia diversa se in essa non vi sono più altri aspiranti. ...