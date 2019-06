Diana Bracco : "Scienza e impresa per il futuro della radiomica" : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Il futuro della radiomica "parte dallo sforzo congiunto fra la scienza, l'accademia e l'impresa, perché l'impresa si rende conto che deve essere vicina all'accademia nel supportarla per i nuovi sviluppi e questa è una rivoluzione". A dirlo è la Presidente della Fondazi

Diana Bracco : "Periferie importanti - serve fare rete" : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - "Il nostro punto di partenza è stato semplice: oggi in Europa il 54% delle persone vive nelle città e le previsioni dicono che nel 2030 si arriverà al 77%. Le città esercitano un potenziale di attrazione fortissimo. Ma la crescita delle aree urbane è un fenomeno che al

Farmaci - Diana Bracco : “Nel 2018 investiti in R&S oltre 106 milioni” : Nel 2018 il gruppo Bracco, multinazionale farmaceutica attiva nella diagnostica per immagini, ha investito in ricerca e sviluppo 106,2 milioni di euro, pari al 9,1% del fatturato. Ad annunciarlo la presidente del Gruppo, Diana Bracco, in occasione del ‘Bracco Innovation day’ svoltosi centro di ricerca creato al Bioindustry Park di Colleretto Giacosa, nel canavese, cui hanno partecipato, tra gli altri, il premio Nobel 2016 per la ...

Ricerca - Diana Bracco : “Intercettare fondi UE sia priorità politica” : “Riuscire in tutti i campi a intercettare le risorse europee presentando progetti vincenti dovrebbe essere una priorità politica. Ricordo che l’Italia è il quarto contributore netto al bilancio Ue e versa più di quanto riceve: nel 2017 ha ricevuto quasi 9,8 miliardi di euro a fronte di 12 versati“. Lo sottolinea Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco, in un incontro promosso dalla stessa Fondazione a Milano per la ...