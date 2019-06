Detto Fatto | Giovanni Ciacci lascia il programma

Detto Fatto - clamoroso addio di Giovanni Ciacci : lascia il programma di Bianca Guaccero : Un pesantissimo addio a Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero dallo scorso settembre: dopo sei anni, infatti, lascia Giovanni Ciacci, che in trasmissione si occupava dei tutorial, di moda e dei cambi di look. L'annuncio lo ha dato direttamente il costumista su

Bianca Guaccero/ 'Soffrivo di attacchi di panico. Detto Fatto? È stato un miracolo' : Bianca Guaccero in un'intervista rilasciata a I Lunatici parla del suo libro e di Detto Fatto, e ammette: 'Questo programma mi ha cambiato la vita'

Stefano De Martino con un nuovo programma su Rai2 fa slittare Detto Fatto : Stefano De Martino sembra volare sulle ali dell’entusiasmo e della ritrovata felicità familiare, tanto che potremmo rivederlo prestissimo alla conduzione di un nuovo programma televisivo su Rai2, nuovo nel format e nell’orario di programmazione. I rumors che sostengono il nuovo impegno professionale dell’ex ballerino di Amici sono ripetuti e rinfocolati dal successo anche personale ottenuto partecipando all’ultima ...

Non ditelo a Ciacci : il programma in onda sul web con lo stylist di Detto Fatto : Si chiama Non ditelo a Ciacci ed è il nuovo programma trasmesso sulla web-tv di 361 Magazine: sarà uno spazio dove parlare di gossip, costume e televisione. Il padrone di casa, lo si intuisce dal titolo, è Giovanni Ciacci, il celebre stylist e volto televisivo di Detto Fatto e Live - Non è la d'Urso. Al suo fianco, come presenza fissa, ci sarà Cecilia Capriotti. Ma in ogni puntata, caricata settimanalmente sulla web-tv, interverranno ...

Caterina Balivo parla di Detto Fatto e fa una battuta a Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo ricorda la conduzione di Detto Fatto e fa una battuta Momento ‘nostalgico’ per Caterina Balivo all’inizio della puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 15 maggio 2019. Aprendo il primo cassetto di quella che ormai da mesi è la cassettiera più famosa d’Italia, per l’intervista di Fabio Canino, giudice di Ballando con le stelle, Caterina Balivo a Vieni da me ha infatti parlato di Detto ...

Detto Fatto non va più in onda : motivo e news sulla conduttrice : Detto Fatto non va più in onda: il programma di Rai 2 va in vacanza! news sulla prossima stagione e sulla conduttrice Venerdì 10 maggio si è conclusa la stagione di Detto Fatto. Lo scorso settembre il programma di Rai 2 è tornato con un nuovo volto, quello di Bianca Guaccero. Il format le è […] L'articolo Detto Fatto non va più in onda: motivo e news sulla conduttrice proviene da Gossip e Tv.