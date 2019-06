DeLa Fuente | «Fabian è migliorato tantissimo grazie ad Ancelotti»

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) Arrivano dal c.t.della Nazionale spagnola, alla vigilia di Italia-Spagna, i complimenti perRuiz e soprattutto per Carlo. «Ha vissuto una stagione sensazionale e il successo diè il successo di un grandissimo allenatore come. Gli ha dato spazio, l’ha amministrato, l’ha fatto crescere in maniera incredibile. E facendolo giocare in tante posizioni differenti.poteva perdersi, confondersi, lamentarsi anche perché veniva dal calcio di Quique Setien, molto diverso da quello del Napoli: e invece èperché alle spalle aveva la guida giusta. Puntosu di lui, sa benissimo che l’Europeo B come lo chiamo io è una rampa di lancio magnifica. Il passato è li a dimostrarlo: Saul, Isco, Thiago… sono diventati stelle mondiali, spero possa seguire il loro cammino». L'articolo: «...

