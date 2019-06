Degli 850 milioni di donazioni promesse per Notre Dame | ne sono stati versati solo il 9%

huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) Soltanto il 9% dellediper la ricostruzione della basilica didevastata dall’incendio del 15 aprilestate versate, un totale di 80su 850, secondo quanto riferito questa mattina dalla radio France Info.I versamenti effettuati provengono soprattutto da privati earrivati con assegni o bonifici. Per quanto riguarda lepiù importanti, quella di 200della famiglia Arnault e del loro gruppo Louis Vuitton Moet Hennessy, i fondi arriveranno poco a poco, in funzione dei preventivi per i lavori. In questo modo, spiega France Info, i donatori potranno indirizzare il loro denaro per diverse parti del cantiere, evitando che lo stato guadagni interessi con il loro denaro investendolo in attesa dell’inizio vero e proprio dei lavori.L’arcivescovo Michel Aupetit di Parigi celebra sabato pomeriggio, per un ...

