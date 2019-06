Decreto Crescita | arrivano un migliaio di assunzioni per potenziare l’Inps

Crc – Bellinazzo : “Ecco come aiuterebbe il Decreto crescita” : Se il Decreto Crescita diventasse legge per il Napoli ci sarebbero diversi benefit anche sul mercato. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, l’ha spiegato Marzo Bellinazzo, giornalista di Sole 24 Ore, : “Il Napoli deve sfruttare questo vantaggio su Roma e Milan che non faranno la Champions. Va consolidata l’importanza che la squadra ha nel campionato italiano in primo luogo e poi in Europa. ...

Il Decreto Crescita per il calcio : come può aiutare la Serie A : Uno dei temi più caldi dell’asse calciomercato-politica di questa sessione estiva ormai alle porte è certamente il Decreto Crescita. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Pena la perdita di efficacia delle normative contenute nel testo. come già pubblicato su questa testata, la nuova […] L'articolo Il Decreto Crescita per il calcio: come può aiutare la ...

Pace fiscale - record di cartelle rottamate : pari a 38 - 2 miliardi di euro. Nel Decreto Crescita via libera a riapertura dei termini : Rottamazione ter e “saldo e stralcio” hanno fatto registrare numeri record “rispetto ai precedenti” con 12,9 milioni di cartelle rottamate pari a 38,2 miliardi di euro. I numeri della Pace fiscale sono stati presentati in audizione dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore: sono state oltre 1,7 milioni le domande presentate entro il 30 aprile. Nel frattempo le commissioni Bilancio e Finanze della Camera ...

Decreto Crescita : mediazione sul debito di Roma : Buone notizie per Virginia Raggi e il comune di Roma: i relatori del Decreto crescita hanno presentato in commissione 16 emendamenti che contengono anche una proposta per far pagare allo stato una parte del debito della capitale (circa 1,4 miliardi di euro) e al contempo per dare un supporto ai tanti comuni in dissesto e pre-dissesto. Gli aiuti arriveranno tramite l’istituzione di un fondo apposito, all’interno del quale confluiranno i minori ...

Tra gli emendamenti al Decreto Crescita spunta una norma anti De Laurentiis : Tra i 16 emendamenti presentati ieri nella discussione sul Decreto Crescita spunta una norma che sembra pensata contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis, scrive Il Fatto Quotidiano. Riguarda la tassazione dei calciatori. Nella proposta che sta per essere discussa alle Camere è stato modificato un passaggio, lo sconto esentasse passerà dal 70 al 50%. Ma quello che colpisce direttamente il Napoli è che lo sconto sulle tasse previsto per ...

Decreto Crescita - ridotto il bonus fiscale per gli «impatriati» : Potrebbe subire un’importante modifica la norma sui lavoratori «impatriati» contenuta nel Decreto crescita, che potrebbe aprire la porta della Serie A ai grandi campioni e ai grandi allenatori che hanno lavorato all’estero negli ultimi due anni. Il Governo ha infatti presentato un emendamento al Decreto che riduce il bonus fiscale previsto originariamente. In base al testo […] L'articolo Decreto crescita, ridotto il bonus ...

Decreto Crescita - arriva un commissario per Euro 2020 : arriva un commissario per accelerare gli appalti in vista degli Europei di calcio del 2020, che si svolgeranno in diverse città Europee, compresa Roma. Lo prevede un emendamento dei relatori al Decreto crescita. Il commissario potrà essere nominato da Roma Capitale e non avrà compensi, gettoni di presenza o indennità. Il suo compito, si legge nella testo […] L'articolo Decreto crescita, arriva un commissario per Euro 2020 è stato ...

Gazzetta : Le trattative aperte del Napoli (che aspetta il Decreto Crescita) : Aurelio De Laurentiis non ha fretta sul mercato. Del resto il Napoli è l’unica squadra delle prime in classifica con una panchina ben consolidata. Il presidente ha promesso ad Ancelotti un attaccante e Giuntoli ha trattative aperte su ogni fronte, sia in entrata che in uscita. Non c’è fretta perché, spiega Maurizio Nicita sulla Gazzetta, il Napoli aspetta anche l’evoluzione del Decreto Crescita. La nuova normativa, entrata in ...

Sabatini : “Il Decreto Crescita favorisce il Napoli. E’ un’ingiustizia” : Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva del Decreto Crescita: “Ho letto che c’è una tassazione ancora più agevolata per le aziende del Sud. Secondo me è una grande ingiustizia per il calcio perché ci sarebbe una squadra come il Napoli avvantaggiata sulle altre. Le squadre di calcio dovrebbero avere la stessa tassazione” Sabatini si è anche espresso sull’ipotetico tradimento di Sarri ai danni del ...

Uccidono lo sport italiano. Follia nel Decreto Crescita : pioggia di tasse - zero futuro : È uno dei club col fatturato più alto al mondo, ha una capacità di spesa quasi illimitata e dal punto di vista dell' autorevolezza non ha rivali. Ma se un club come il Real Madrid è potuto diventare "galattico" nella seconda metà degli anni 2000, molto del merito risiede anche in una legge particola

Nel Decreto Crescita scivolo di 7 anni e pensione anticipata a carico di grandi aziende : In pensione 84 mesi prima rispetto all’età pensionabile della quiescenza di vecchiaia, ben 7 anni di anticipo, questo il contenuto di una proposta inserita in uno degli emendamenti al decreto crescita da parte della maggioranza di governo. Naturalmente è ancora una semplice proposta, perché è stata appena depositata per essere discussa durante le fasi di approvazione del decreto. La misura come sempre accade quando si parla di pensioni e di ...

Il Napoli punta Lukaku e sfrutta il ‘Decreto Crescita’ : l’Inter però si gioca la carta Conte : Il Napoli interessato a Romelu Lukaku per l’attacco, ma l’Inter resta in vantaggio: il giocatore vorrebbe lavorare con Conte e i nerazzurri potrebbero sfruttare la cessione di Icardi Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Serie A è diventata ancora più appetibile. Il campionato italiano stuzzica nuovamente i top player come in passato e non sarebbe un’utopia vedere Romelu Lukaku in Italia. l’Inter avrebbe incassato il sì del giocatore, ma ...

Il Napoli su Lukaku. Un’operazione da 70 milioni di euro grazie al Decreto Crescita : La Gazzetta la definisce “qualcosa in più di una semplice suggestione”: il Napoli si è dichiarato disponibile a trattare l’acquisto dell’attaccante 26enne Romelu Lukaku dal Manchester United. Lukaku è anche nella nazionale belga. Per lui l’investimento sarebbe davvero notevole per l’era De Laurentiis: 70 milioni. Il club partenopeo deve vedersela con la concorrenza dell’Inter che punta sul centravanti per sostituire ...

Sblocca-cantieri e Decreto Crescita : nessuna intesa tra Lega e M5S : Il vertice sul decreto Sblocca-cantieri era stato convocato inizialmente per le 17:30 di oggi, lunedì 3 giugno 2019, ma è stato poi spostato alle 20, ossia dopo la seguitissima conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte che ha tirato le orecchie ai due partiti di maggioranza. Tirata d'orecchie che, nonostante le parole apparentemente concilianti via Facebook di Salvini e Di Maio, pare non aver sortito alcun effetto concreto.Infatti alle 20 ...