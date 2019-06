Debito al 200% Sì | ma solo per la crescita

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Nicola Porro Ieri Paolo Savona, nuovo presidente della Consob, ex ministro degli Affari europei del governo gialloverde, e soprattutto economista raffinato e fuori dal coro, nella sua relazione ai mercati ha detto cose piuttosto interessanti. Ha ricordato come il risparmio italiano, pari a 16mila miliardi di euro in termini di attività finanziarie, sia di fatto una garanzia per la solidità dell'Italia, nonostante il suo imponentepubblico che è pari ad una frazione di questo patrimonio e cioè 2.300 miliardi. Ha poi aggiunto che non esiste «un legame ottimale trapubblico e Pil», e per garantire la sostenibilità del primo, «il suo saggio di incremento deve restare mediamente al di sotto del saggio didel Pil». In poche parole se il Pil dovesse crescere più del, in fondo non ci sarebbero grossi problemi, soprattutto perché a fronte delle passività ...

CottarelliCPI : #Savona dice che un debito del 200% del Pil può andar bene, ma aggiunge: “Per garantirne la sostenibilità [del debi… - davidealgebris : Savona dice possiamo andare a 200% debito pubblico. Tanto lui a 83 non lo ripaga di sicuro. Io farei 300% gia che c… - Corriere : Savona: debito al 200% è possibile, grazie ai risparmi degli italiani -