ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019)è stata ospite, con la figlia Salomé, del programma sportivo “El Vbar” su Caracol Radio. Alla fine della trasmissione la moglie diRodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro calcistico del marito. “Tutto quello che gli dico è che la cosa più importante è che lui vada dove si sente bene, dove può giocare. È ancora giovane e deve continuare a pensare in grande, essere nella lega italiana potrebbe essere una”. Ha anche aggiunto che anche a lei piacerebbe conoscere la decisione diil più rapidamente possibile perché sua figlia è già in vacanza e ancora non sa dove portarla. L'articolo: “Perunal’Italia” ilNapolista.

napolista : Daniela Ospina: “Per James sarebbe una bella opportunità l’Italia” La moglie di James Rodriguez ha parlato a Caraco… -