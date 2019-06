Dall' Italia alla Luna e oltre con i sogni dell' astronautica

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Massimiliano Parente I primi razzi (per scopi bellici) nel Trecento li usò Venezia contro Genova. Poi si puntò più in alto... Se pensiamoparola «razzo» ci viene in mente, per esempio, il Saturno V che portò l'uomo sulla, ma chi iniziò a usarla per primo? Almeno in questo, incredibile, siamo stati i primi. Nel Trecento fu infatti Venezia a usare dei razzi contro la rivale Genova, attaccando la torre di Chioggia, e come ricostruisce lo storico settecentesco Ludovico Antonio Muratori: «Pure una rocchetta fu tirata nel tettoa torre de si fatto modo, que il tetto s'accese». Razzo, o «rocchetta», da cui derivano il francese roquette, il tedesco rakete, e rocket in inglese. Senza glini Elton John non avrebbe potuto scrivere Rocket man. Insomma, non è che siamo sempre stati gli ultimi quanto a tecnologie che in futuro avrebbero portato l'uomo nello spazio, una ...

ricpuglisi : Stato dell'informazione in Italia: mi è più facile essere citato dal @nytimes o dall'@FT che essere ospite in RAI o… - Linkiesta : Tra tagli di fondi e borse di studio, la conseguenza è una nuova fuga di camici bianchi. Ogni anno sono 1500 i medi… - Vivo_Azzurro : ??#U20WC ?? FINE 1° T. SUPPLEMENTARE ????#ItaliaEcuador???? 0?-1? ??Grande chance non concretizzata dall'#Italia col rig… -