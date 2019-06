ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) “Sono andato da Mattarella e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto più o meno cioè Lo Voi (…)”. E’ l’ormai famosa notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, quando cinque componenti del Csm e l’ex presidente dell’Anm Luca– indagato per corruzione – si trovarono nella saletta di un hotel romano dove alloggiava il deputato Pd Cosimo Ferri per discutere del voto sul nuovo procuratore di Roma. Poco dopo mezzanotte arriva Luca, ex sottosegretario dei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Il trojan installato sul telefono diintercetta le conversazioni, riportate oggi da Corriere della sera, Repubblica e Stampa.emerso già nei giorni scorsi, chiama in causa il Quirinale. Che nel frattempo ha smentito recisamente la circostanza che un ...

Noovyis : Un nuovo post (Csm, le frasi di Palamara a Lotti su come chiudere il caso Consip. L’ex ministro: “Nessun mio intere… -