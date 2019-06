Crosetti | alla fine Sarri metterà l’orologio sul polsino della tuta

Crosetti : nulla più di Sarri è lontano dalla Juventus : Maurizio Crosetti giornalista e opinionista de La Repubblica è intervenuto i diretta a Radio KissKiss commentando la situazione delle panchine della Serie A, in cui il Napoli potrebbe essere favorito per la prossima stagione dalla continuità di Ancelotti. Sulla Juve commenta «Sarà interessante capire se la Juve sceglierà Sarri quanto tempo gli servirà per impostare il suo gioco in squadra» Sulla panchina della Juve chi arriverà? «In realtà non ...

Agnelli si lascia fotografare a Baku - Crosetti cettico su Sarri alla Juve : Hanno fatto il giro dei social le immagini pubblicate da Tuttosport di Andrea Agnelli al bar del Four Season di Baku, lo stesso hotel dove alloggia Maurizio Sarri con il Chelsea. La coincidenza non è passata inosservata e i più leggono nella presenza del presidente bianconero una conferma dell’operazione che porterebbe Sarri sulla panchina della Juventus. Tuttosport evidenzia che non ci sarà possibilità per un colloquio tra i due data la ...