Costa | Usciamo dall' era del plasticocene

(Di sabato 15 giugno 2019) Il problema dell'inquinamento da plastica si è ritagliato uno spazio di primo piano nell'agenda del G20 Ambiente, ospitato nella cornice di Karuizawa, in Giappone. I rifiuti marini (marine litter) sono un dramma globale, che rovina gli oceani e può compromettere la loro ed anche la nostra salute. Assumere delle iniziative condivise su larga scala, coinvolgendo tutti i principali attori dello scacchiere mondiale, è un imperativo, per la salvaguardia del nostro pianeta, che grida ad alta voce il suo dolore. Il ministro dell'ambiente Sergio, nel primo giorno del G20 in Giappone, è stato chiaro: "Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era, un'era che rischia di essere ricordata nella storia come l'era geologica del ''. È ormai improcrastinabile definire una strategia globale comune, con tempi certi, affinché il pianeta esca ...

