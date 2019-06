Coppia carbonizzata in auto a Torvaianica | compagno della vittima | Ieri ho

Roma - Coppia carbonizzata dentro un’auto a Torvaianica : identificate le vittime - ipotesi omicidio passionale : Sono le 9 di venerdì mattina a Torvaianica , cittadina alle porte di Roma , quando dalle villette in via San Pancrazio si sente il boato di un’esplosione. A bruciare è un’auto , una Ford Fiesta abbandonata in una parte isolata immersa in un campo incolto. Scatta l’allarme, subito arrivano i vigili del fuoco che, spente le fiamme, scoprono nell’auto due corpi carbonizzati uno accovacciato sul sedile posteriore l’altro ...

Venezia - Coppia di anziani muore carbonizzata nelle propria villetta : Un incendio è divampato questa notte in una villetta in via Raffaello 3 a Mestre, comune in provincia di Venezia, in località Marcon. I proprietari, una coppia di anziani, non sono riusciti a scappare in tempo dalle fiamme e sono rimasti intrappolati all’interno della loro abitazione. Non si tratterebbe di un incendio di origine dolosa. Secondo quanto ricostruito le fiamme avrebbero iniziato a svilupparsi verso le cinque e mezza di questa ...