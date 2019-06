Coppa America | Venezuela e Perù si dividono la posta | finisce 0-0 FOTO ...

Coppa America - Venezuala e Perù si dividono la posta : finisce 0-0 [FOTO] : 1/6 LaPresse ...

Coppa America 2019 - Perù-Venezuela 0-0 : due gol annullati alla Blanquirroja - pareggio a Porto Alegre : Venezuela e Perù hanno pareggiato per 0-0 nel match che ha aperto la seconda giornata della Coppa America 2019, la Blanquirroja ha giocato decisamente meglio a Porto Alegre (Brasile) e ha trovato la via del gol per ben due volte ma in entrambe le occasioni le reti sono state annullate. Il Perù si è fatto preferire alla Vinotinto ma le due formazioni si dividono la posta in palio e con 1 punto a testa occupano il secondo posto nel gruppo A alle ...

LIVE Venezuela-Perù 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : la Vinotinto e la Blanquirroja si annullano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95′ FINISCE QUI! SI ANNULLANO VENEZUELA E PERU’. 93′ Ammonito Carrillo: piede a martello a centrocampo. 92′ Forcing finale della Blanquirroja! 90′ 5 minuti di recupero. 90′ Dentro Carrillo, fuori Gonzales nel Perù! 89′ Resta in attacco la Vinotinto! 87′ Forcing di entrambe le squadre consapevoli dell’importanza del match. 84′ Fuori ...

LIVE Venezuela-Perù 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : la Vinotinto in 10 uomini per espulsione di Mago! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ ESPLUSO Mago! Doppia ammonizione: il #14 se l’è cercata sin da inizio partita. 73′ Il Perù meriterebbe di più per quanto mostrato sin qui. 71′ CHANCE PERU’! Incredibile errore sia di Advincula che di Farfan che non concludono in rete. 69′ Dentro Machis, fuori Savarino. 68′ MORENO! TIRO TRA LE BRACCIA DI GALLESE. 67′ Il Venezuela non riesce a ...

LIVE Venezuela-Perù 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : altro gol annullato alla Blanquirroja con Farfan! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Gol annullato per millimetrico offside di Farfan. 63′ Farfan! GOL annullato, ANCORA! L’ex Shalke 04 aveva appoggiato in rete in maniera comoda. 62′ Tanti errori da una parte e dall’altra: qualità non eccelsa in campo. 60′ Ci prova Herrera, a cui vola un parastinco, quindi Rondon non riesce ad ottenere un corner. 59′ Occasione sprecata da Savarino: ...

LIVE Venezuela-Perù 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : si riparte all’Arena do Gremio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ Sfonda il Perù con la coppia Guerreiro-Farfan: Villanueva interviene in maniera provvidenziale. 52′ Meglio la Vinotinto in questo avvio di secondo tempo. 50′ Murillo prova il tiro-cross: Galles blocca. 48′ Rondon! Punizione pericolosa che passa in mezzo al muro della barriera. 47′ Punizione Venezuela dal limite. 46′ Si riparte a Porto Alegre! Dentro ...

LIVE Venezuela-Perù 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : meglio la Blanquirroja all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Il primo tempo tra Venezuela e Perù si conclude 0-0. La sfida di Porto Alegre ha evidenziato un ottimo Perù, che con Guerrero si avvicinato spesso al gol grazie ad una fase difensiva venezuelana inguardabile. Dopo 7′ la Blanquirroja aveva sbloccato il match, poi annullato dal Var. FINE PRIMO TEMPO 49′ Moreno di testa! Centrale. 49′ Punizione in attacco per la ...

LIVE Venezuela-Perù 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : equilibrio a Porto Alegre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ Fase interlocutoria del match: le due squadre si studiano. 27′ Gallese esce con i guanti sulla punizione di Herrera. 26′ BRUTTO FALLO DI TAPIA! Entrata killer su Murillo. 23′ Tante interruzioni da una parte e dall’altra: tanti falli da parte dei giocatori. 22′ GALLESE! CHE PARATA SU RONDON! Cross per Herrera che l’appoggia per Rondon: salvataggio ...

LIVE Venezuela-Perù 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : annullato il vantaggio Balnquirroja di Gonzales! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18′ È cambiato il trend del match: è la Blanquirroja a fare il match. 16′ CHE CHANCE SPRECATA DA CUEVA! Grande ripartenza di Farfan che serve Cueva ma incrocia malamente. 15′ BOTTA DI RINCON! Ribattuta da Zambrano. 14′ È il Perù ad attaccare insistentemente in questo avvio. 13′ Tante interruzioni dopo 10 minuti: Venezuela che era partito meglio salvo poi subire ...

LIVE Venezuela-Perù 0-1 - Coppa America 2019 in DIRETTA : vantaggio Balnquirroja con Gonzales! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Gonzales! 1-0 PERU’!!! vantaggio BLANQUIRROJA! 6′ Fallo dal limite dell’area per la Blanquirroja. 4′ Equilibrio in questi primi frangenti: tanto possesso per entrambe le compagini. 2′ È la Vinotinto a tenere il pallone in questi primi istanti. 1′ SI PARTE A PORTO ALEGRE! Batte il Venezuela! INIZIO PRIMO TEMPO 20.56 Suonano gli inni! 20.55 Le ...

LIVE Venezuela-Perù 0-0 - Coppa America 2019 in DIRETTA : la Vinotinto sfida la Blanquirroja a Porto Alegre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Manca sempre meno alla sfida in quel di Porto Alegre! 20.38 Arbitra la sfida il signor Wilmar Roldan, colombiano. 20.34 Il match avrà inizio alle ore 16 nella capitale dello Stato del Rio Grande do Sul: fa decisamente caldo in Brasile! 20.31 Le due squadre sono inserite nel girone A, quello di Brasile, padrone di casa, e Bolivia. Ieri, nella partita inaugurale, i verdeoro hanno vinto ...

LIVE Venezuela-Perù - Coppa America 2019 in DIRETTA : la Vinotinto sfida la Blanquirroja : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Salve a tutti e benvenuti alla prima giornata del girone A di Copa America 2019 tra Venezuela e Perù! Il Brasile brilla nel match d’esordio–Le classifiche e i risultati dei gironi della Coppa America 2019–La preview del match tra Venezuela e Perù Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di ...

Calcio : Coppa America. ci pensa Coutinho - debutto vincente Brasile : Philippe Coutinho si veste da Neymar e il Brasile parte col piede giusto. Nella notte italiana, al Morumbi di San Paolo, la 46esima Coppa America

Coppa America - Coutinho show : buona la prima per il Brasile - tris alla Bolivia : Coppa America – buona la prima per il Brasile nella gara inaugurale della Coppa America 2019. I verdeoro rifilano tre reti alla Bolivia grazie all’ottima prestazione di Coutinho, autore di una doppietta. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, è appunto l’attaccante del Barcellona a prendersi la scena: al 5′ realizza il rigore concesso, con l’aiuto della Var, per un mani di Jusino sul pallone calciato da ...