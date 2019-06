Contorno sfizioso | bastoncini di carote fritte

ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) Note al mondo per le loro proprietà benefiche che fanno di questo prodotto un alimento sano da consumare con regolarità, lenon si possono utilizzare soltanto per insalate. Con esse, infatti, si possono creare dei piatti davvero ottimi e golosi, che piaceranno ai grandi così come ai bambini. Vediamo, nello specifico, nei pochi passi di questa guida la ricetta per realizzare dellesquisite.Ingredienti500 Gr di- 2 Uova - 50 gr di farina - Sale: Q.B. - 100 ml di olio per friggereProcedimentoRaschiate bene lecon un canovaccio umido. Tagliatele alunghi di 6-7 cm, poi divideteli verticalmente in 2 o 4 parti. Mettetele in una terrina larga e bassa e salatele con sale grosso. Rigiratele più volte. Sbattete le uova in un piatto. Nel frattempo mettete l’olio sul fuoco in una padella per fritti. Prendete ie passateli ...

